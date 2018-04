Wege aus der Klimakatastrophe

Grüne diskutieren mit Fachleuten über die Zukunft des Verkehrs – auf der Straße und auf der Schiene

von Bernd Amsberg

19. April 2018, 16:00 Uhr

Dass der Individualverkehr einen großen Anteil am Klimawandel hat, steht für die Grünen fest. Doch welche umweltfreundlichen Lösungen gibt es? Darüber diskutierte die Ökopartei nun mit Verkehrsfachleuten. Einig waren sich alle, dass kein Weg an einem massiven Ausbau des ÖPNV sowie dessen Umrüstung auf Stromantrieb vorbeigehe. Aber, und auch da herrschte weitgehend Einigkeit, das geht nicht von heute auf morgen.

Ohne eine Verkehrswende sei der Klimawandel nicht in den Griff zu bekommen, meint Ingrid Nestle, Bundestagsabgeordnete der Grünen, vor rund 50 Besuchern im Tornescher Heimathaus. Sie hält sogar eine Erderwärmung um fünf Grad Celsius bis zum Ende dieses Jahrhunderts für möglich. Von der Annahme der Bundesregierung, es gebe lediglich einen Anstieg um zwei Grad, „sind wir meilenweit entfernt“. Die Folgen: Überflutungen, Dürren, Missernten. „Es ist ein schwieriges Thema. Es geht aber um die Zukunft unserer Kinder“, sagte sie.

Das Rezept von Holger Busche, Referent für Verkehr der Landtagsfraktion der Grünen in Kiel: Bahnen, die per Strom aus erneuerbarer Energie angetrieben werden. Klingt einfach, ist aber schwer umsetzbar, wie Busche deutlich machte. Denn zuerst müsse die Elektrifizierung vorangebracht werden. Vor allem aber müssten Service und Angebot der Bahn verbessert werden. „Derzeit ist die Bahn der größte Feind der Schiene“, sagte er. Darüber, wie die Bahn seiner Ansicht nach sein muss, damit die Menschen gern vom Auto umsteigen, hat er klare Vorstellungen: „Eindeutige Takte, die Bahn muss eine echte Alternative zum Auto werden.“

Das reicht nach Ansicht von Claudius Mozer, Geschäftsführer der südwestholsteinischen ÖPNV-Verwaltungsgemeinschaft der Kreise Dithmarschen, Pinneberg und Segeberg, noch nicht: „Wir brauchen mehr komfortable Komponenten, dichtere Takte und Angebote rund um die Uhr. Wir müssen schnell, zuverlässig und flächendeckend sein.“ Denn, so Mozer: „Allen Menschen sollte der Umstieg leicht fallen.“

Doch so schön das klingt, dafür müsse die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden: Die vierte Bahnsteigkante am Elmshorner Bahnhof, das dritte Gleis zwischen Elmshorn und Tornesch, höhere Kapazitäten am Hamburger Hauptbahnhof und auch höhere Kapazitäten am ZOB in Elmshorn und Wedel. „Wir sind überall am Anschlag“, sagte Mozer.

Der Haken: Der Ausbau der Infrastruktur ist „teuer, langwierig und voller Widerstände“. Denn dort, wo die Infrastruktur ausgebaut werde, gingen häufig die Menschen dagegen vor. Der Ausbau des Busverkehrs ist dagegen laut Mozer vergleichsweise simpel. Doch oftmals seien Busse nur Zubringer zu den Bahnen. „Und wenn die Menschen dann nicht in die Züge können, weil die schon überfüllt sind, nützt der Ausbau des Busverkehrs gar nichts“, so der Verkehrsexperte. Seine Forderung: Bund und Land müssten mehr Geld bereitstellen.

Thomas Becker, Geschäftsführer der Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg (KViP), erläuterte, dass sein Unternehmen mit E-Bussen mit eigener Photovoltaikanlage und Großbatterie bereit sei, die Busflotte voll auf Elektroantrieb umzustellen. Doch der gute Wille ist das eine, die Realität das andere: Ein mit Diesel betriebener Bus kostet etwa 200 000 Euro – ein E-Bus rund das doppelte. Immerhin fördert mittlerweile der Bund 80 Prozent der Mehrkosten. Aber: „Ein Bus muss pünktlich und zuverlässig sein“, sagte Becker. Diese Anforderungen erfülle ein Diesel-Bus zu 95 bis 98 Prozent, E-Busse aus anderen europäischen Länder nur zu 60 bis 80 Prozent. Becker setzt deshalb auf die Ankündigung deutscher Hersteller, mit denen die KViP seit Jahren zusammenarbeitet, in nächster Zeit einen eigenen E-Bus herauszubringen. „Dann können wir uns vorstellen, ab 2020 auf E-Busse umzustellen.“

Matthias Walenda vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club hält es für sinnvoll, Kurzstrecken per Fahrrad zu erledigen. Damit würden zudem Staus umgangen und letztlich sogar vermieden. „Denn auch wenn alle auf E-Autos umsteigen, ändert sich an den Staus nichts“, sagte er. Investitionen seien aber auch in diesem Bereich nötig: „Das Angebot an Radwegen muss besser werden.“ Walenda warb für Velorouten und Radschnellwege: „Das muss aber qualitativ hochwertig sein.“ Sonst würden die Trassen nicht angenommen.

Anschließend wurde intensiv diskutiert. Und es wurden viele Ideen entwickelt: Möglichkeiten zur Fahrrad-Mitnahme in Bussen und Zügen; Expressbuslinien, die zusätzlich zu den normalen Linien zwischen den größeren Städten verkehren; den Kreis Pinneberg mit einem E-Auto-Car-Sharing ausstatten, um Menschen trotz ÖPNV flexibel zu machen.