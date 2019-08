Wege aus dem Burn-out

Erlebnis-Lesung in der Haselauer Galerie Cavissamba / Autoren wollen sich einem schwierigen Thema unterhaltsam nähern

von Uta Habekost

27. August 2019, 16:00 Uhr

Haselau | Sich mit sich selbst auseinander setzen, zu sich selbst ehrlich sein und spüren, was einem gut tut − das haben die Elmshornerin Barbara Marn und der Hamburger Artur Hermanni als Weg für sich entdeckt. Ihr Wissen möchten sie gern teilen. Die beiden Autoren sind am Freitag, 30. August, zu Gast in der Haselauer Galerie Cavissamba. „Wir wollen uns einem schwierigen Thema unterhaltsam nähern“, sagt Gastgeberin und Galeristin Leni Rieke − dem Burn-out, der Depression, der Lebenskrise.

Die beiden Autoren haben ein gemeinsames Ziel: Menschen zu einem ausgeglichenen und zufriedenen Leben zu führen und ihnen auf dem Weg dahin mit ihren eigenen Erfahrungen beistehen. Unter dem Titel „Heilsame Assoziationen − Farbe und Emotion – zwei Welten und zwei Wege“ laden sie zu einer Erlebnis-Lesung in die Haselauer Galerie ein. Um 19 Uhr begrüßt Galeristin Leni Rieke die Gäste mit einer Einführung.



Zwei Referenten, zwei Ansätze





Die Gastgeberin und die beiden Referenten wollen sich dem Thema des Abends in entspannter und angenehmer Runde widmen. „Viele Menschen erleben mindestens einmal im Leben eine Krise“, sagt Rieke. Marn und Hermanni wollen Möglichkeiten aufzeigen, die daraus herausführen. Um eine mögliche Hemmschwelle zu der Lesung zu kommen, niedrig zu halten, ist der Eintritt frei. „Jeder ist herzlich willkommen“, stellt die Haselauerin klar.

„So unterschiedlich wie die beiden Autoren, so sind auch ihre Erfahrungen und Wege in ein anderes und gesünderes Leben zu finden“, sagt Rieke. „In einer spannenden Präsentation werden die Erfahrungen der Referenten nachvollziehbar dargestellt“, kündigt die Galeristin an. Barbara Marn, die als Lebensberaterin tätig ist, stellt ihr Buch „Ich kann, weil ich liebe“ und die Aura-Soma-Farbtherapie vor. „Sie präsentiert die Farben als Schlüssel zur Seele und wie sie zu heilsamen Wegbegleitern werden können“, erläutert Rieke.



Erfahrungsbasierte Wege aus der Krise





Hermanni präsentiert unmittelbar anwendbare Beispiele und bewährte Handlungsoptionen aus seiner Buchreihe „7 Kämpfe 7 Leben“ vor. Als Autor und Referent in Reha-Einrichtungen möchte er erfahrungsbasierte Auswege aus psychischen Krisen aufzeigen. Er selbst musste einen Burn-out überstehen und hat sein Leben in und nach dieser Zeit umgekrempelt. Seine Einsichten und Erkenntnisse weiterzugeben hat sich der ehemals selbstständig tätige Ingenieur zur Lebensaufgabe gemacht.

Ins Zentrum des Abends stellt Referentin Marn die Frage: „Wie erkenne ich meine Lebensaufgabe?“ Sie lädt die Gäste dazu ein, sich Aura-Soma-Farben auszusuchen und wird ihnen erläutern, wofür sie stehen. Hermanni liest aus seinem Buch, dem vierten seiner Reihe, und sorgt mit Klaviermusik für besinnliche Auszeiten.

Zum Rahmenprogramm der Erlebnis-Lesung gehört ein Besuch des Galerie-Gartens. Der Rundgang am Teich entlang zwischen Rosenblüten und Pfefferminze soll alle Sinne für neue Erfahrungen öffnen, wünscht sich Rieke. Aus organisatorischen Gründen bittet die Inhaberin der Galerie Cavissamba, Haseldorfer Chaussee 45, um eine Anmeldung unter Telefon (04122) 9275788.