Wedel will mehr Parkgebühren

Ab 1. MAi 50 statt 20 Cent für erste halbe Stunde jetzt in der ganzen City / Zusätzliche Automaten

06. März 2020, 14:02 Uhr

Wedel | Parken in Wedels City soll teurer werden: Einstimmig votierte der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung für eine neue Gebührensatzung. Diese sieht eine Erhöhung der Parkgebühr von 20 auf 50 Cent für die ersten 30 Minuten auch auf Stellflächen außerhalb von Bahnhofstraße und Rathausplatz vor, wo dieser Tarif bereits gilt. Zudem sollen an weiteren Parkstreifen entlang der B 431 Automaten aufgestellt werden. Mit dem deutlichen Votum des Fachausschusses darf auch das Ja des Rates am 19. März als sicher angesehen werden. Die neue Regelung wird dann ab 1. Mai dieses Jahres greifen.

Laut Verwaltung ist die geplante Erhöhung „angemessen und zumutbar“. Die Anpassung sei zudem im Sinne eines einheitlichen Tarifsystems. Die zusätzliche Bewirtschaftung von B 431-Parkstreifen westlich und östlich des Rathausplatzes begründet die Stadt damit, dass mit der derzeitigen Parkscheibenregel kein „ausreichender Fahrzeugwechsel“ gegeben sei. Die Gebührenpflicht würde den Verkehrsablauf positiv beeinflussen, heißt es in der Vorlage. Betroffen sind die Parkstreifen Rosengarten 3 und 5 vor Mundfein und dem Ärztehaus im Rosengarten, die Stellplätze am Mühlenteich sowie der sogenannte Hochzeitsstreifen beim alten Rathaus.

Etwa 20 000 Euro einmalige Investitionskosten rechnet die Stadt für die vier neuen Automaten bei jährlich etwa 8000 Euro Folgekosten. Als jährliche Einnahmen werden 32 000 Euro kalkuliert. Weitere etwa 70 000 Euro Mehreinnahmen soll die Erhöhung der Gebühren für die erste halbe Stunde in der City einbringen.

Rund 20 000 Euro könnte darüber hinaus ein Verzicht auf die Brötchentaste einspielen, rechnet die Verwaltung vor. Gleichzeitig schlägt sie jedoch auch vor, diese Befreiung für Kurzparker, die ihr Fahrzeug nicht länger als 15 Minuten abstellen, beizubehalten. Auch diesem Vorschlag folgte die Politik.