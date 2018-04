Wechselt Heldt nach Wolfsburg?

von Holger Petersen

Gespräche: Auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport scheint der Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg nun bei Horst Heldt (Foto) ernst zu machen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll es bereits erste Gespräche zwischen VfL-Verantwortlichen und dem Sportdirektor von Ligakonkurrent Hannover 96 gegeben haben. Dass die Wolfsburger Interesse an Heldt haben, ist bereits seit längerem bekannt. Heldt wollte sich zu den Berichten nicht äußern.

Free-TV: Spiele des DFB-Pokals werden ab der Saison 2019/20 zum ersten Mal live im frei empfangbaren Privatfernsehen übertragen. Der DFB vergab bei einer Präsidiumssitzung in Frankfurt die Medienrechte am Pokal- Wettbewerb für die Jahre 2019 bis 2022 wie bisher an die ARD und den Bezahlsender Sky, erstmals aber auch für zumindest vier Partien von der ersten Runde bis zum Viertelfinale an den Spartensender Sport1.

Auflagen: Zweitligist Holstein Kiel hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Lizenz für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga unter Auflagen und Bedingungen im medientechnischen und strukturellen Bereich erhalten. Das teilten die Norddeutschen, die als Tabellendritter derzeit Aufstiegsambitionen hegen, gestern mit. Bei den erforderlichen Veränderungen handelt es sich unter anderem um das Fassungsvermögen des Holstein-Stadions, das nach dem Zweitliga-Aufstieg bis zum Sommer 2018 noch auf 15 000 Zuschauer erweitert werden muss. Ferner ist es erforderlich, dass das Flutlicht, die Umkleidekabinen und der Pressebereich ausgebaut werden. So sehen es die DFL-Lizenzierungsvorschriften vor.