Wasserretter ziehen Bilanz

DLRG Uetersen hat 2200 Stunden Schwimmunterricht und ebenso viele Wachstunden in Oberglinde geleistet

von shz.de

05. April 2018, 16:19 Uhr

Die Gliederung „Region Uetersen“ der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) blickte auf der Mitgliederversammlung im Tornescher Restaurant Birkenhain auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr zurück. Der Vorstand wurde im Amt bestätigt und um Technische Leiter ergänzt.

Die DLRG Region Uetersen kümmert sich um die Schwimmausbildung von Kindern und Nachwuchsrettungsschwimmern, mit Wachdiensten am Freibad Oberglinde. In Kollmar sorgen die Ehrenamtlichen zudem für sicheres Baden. In ihren Grußworten dankten Uetersens Erster Stadtrat Andreas Faust und Sabine Kählert, Bürgermeisterkandidatin in Tornesch, den DLRGlern für ihren freiwilligen Einsatz. André Tschirner vom DLRG-Landesverband sagte, die Gliederung Region Uetersen sei die drittgrößte Schleswig-Holsteins. Er lobte die stabile Mitgliederentwicklung trotz „widrigster Umstände“, und spielte damit auf die sanierungsbedingten Schließungen der Jürgen-Frenzel-Schwimmhalle an.

Der Vorsitzende der DLRG Region Uetersen, Uwe Schankin, erstattete Bericht über die Sanierungsarbeiten in der Schwimmhalle und dankte den Kollegen in Elmshorn, die für Ausweichmöglichkeiten gesorgt hatten. Gen Politik bat er, Hallenschließungen unter Berücksichtigung teils sehr junger Schwimmschüler frühzeitiger bekanntzugeben. Tschirner appellierte an die Lokalpolitik, sich an der Suche nach einem Stellplatz für das Motorboot zu beteiligen, denn ansonsten müsste es abgeschafft werden.

In 2017 hat die DLRG in Uetersen regelmäßig 500 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Schwimmunterricht erteilt. „39 Ausbilder haben insgesamt 2204 Unterrichtsstunden in der Schwimmhalle verbracht, um Kindern das Schwimmen beizubringen, aus Schwimmanfängern erfahrene Schwimmer und aus erfahrenen Schwimmern Rettungsschwimmer zu machen“, so der stellvertretende technische Leiter Johannes Guitan. Vom „Seepferdchen“ bis zum „Wasserretter“ wurden insgesamt 253 Abzeichen ausgestellt.

Im Naturbad Uetersen-Moorrege in Oberglinde hat die DLRG an 128 Tagen Wache geschoben und dabei 21580 Badende beaufsichtigt. Auch in Kollmar führte die Gliederung „Region Uetersen“ im Wechsel mit anderen Badeaufsicht.



Erfolgreiches Jahr für Wettkampfschwimmer





Wie Katharina Schankin vom Arbeitskreis SRUS (Schwimmen, Retten und Sport) mitteilte, blicken auch die Wettkampfschwimmer auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Eine Damen- und Herrenmannschaft nahm an den Europameisterschaften in Scharbeutz teil, acht Mannschaften und 25 Einzelathleten schafften es zu den Landesmeisterschaften nach Rendsburg, wo einige Medaillen erschwommen wurden. Zu den Deutschen Meisterschaften in Hagen fuhren Alicia Gebhardt und Alina Kernchen, Carla Strübing wurde Teil des Nationalteams Deutschland und belegte mit dem Team bei der EM in Belgien den zweiten Platz. Weitere Jahreshöhepunkte waren die Teilnahme am DLRG-Pool Cup in Paderborn, am Internationalen Freiwasser-DLRG Cup in Warnemünde oder an den Bambini-Landesmeisterschaften in Norderstedt. Um die Sportler fitzuhalten, gab es Freigewässertraining in St. Peter-Ording und Warnemünde. Teresa Passini, die auf der Jungendvollversammlung gemeinsam mit Alyssa Buttler zur Jugendvorsitzenden gewählt wurde, berichtete von den Jugendaktivitäten, darunter eine Fahrt an den Brahmsee, in den Heidepark und ins Planetarium, eine Kanutour und Küstentraining sowie Ostereiersuchen, Herbstbasteln und Weihnachtsbacken.

Per Satzungsänderung wurde das Amt des Technischen Leiters in „Ausbildung“ und „Einsatz“ unterteilt. Künftiger Ausbildungsleiter ist Johannes Guitan, sein Stellvertreter Michel Fetzer. Einsatzleiter wurde Lars Nagel, das Amt des Stellvertreters blieb unbesetzt. Der bisherige Einsatzleiter Marco Diederich wurde nach 20-jähriger Vorstandsarbeit auf eigenen Wunsch hin verabschiedet.



Vorstandsmitglieder werden bestätigt





Die 54 Wahlberechtigten bestätigten den ersten Vorsitzenden Uwe Schankin, seinen Stellvertreter Peter Engelbrecht, Geschäftsführerin Britta Fohrmann, Schatzmeisterin Petra Schankin, Schriftführer Torsten Mullin sowie Öffentlichkeitsreferent Matthias Krause in ihren Ämtern. Wie Kassenwartin Schankin ausführte, hat der Verein in 2017 rund 940 Euro Minus gemacht, in 2018 werden laut Haushaltsplan die Ausgaben inklusive Abschreibungen die Einnahmen um etwa 5800 Euro übersteigen. Die Unterschüsse sind durch Rücklagen gedeckt. Für langjährige Mitgliedschaften wurden Erhard Weber (60 Jahre Mitglied), Hans-Dieter Keck und Joerg Siedenburg (jeweils 50 Jahre Mitglied) und Matthias Hille, Petra Schankin, Sabine Haese, Katja Bartel sowie Claus und Dirk Kahlke (jeweils 40 Jahre Mitglied) geehrt.