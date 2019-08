Was von Musikfestivals übrig bleibt

Erst Party, dann Müllberge, so war es jahrelang. Findet nun ein Umdenken statt?

von shz.de

04. August 2019, 18:51 Uhr

Wacken | 450 Kleinwagen. Oder anders gesagt: 450 Tonnen. So viel in etwa wog der Müll, den die Veranstalter des Wacken Open Airs (WOA) nach der Heavy-Metal-Sause im vergangenen Jahr einsammeln und fachgerecht entsorgen lassen mussten. Die 75 000 Besucher des weltgrößten Familientreffens der Metal-Szene, das von Mittwochabend bis Sonnabendnacht zum 30. Mal über die Bühnen geht, hatten nach den vier Festivaltagen das übliche Potpourri an Party-Equipment zurückgelassen: Bierdosen, zu Bruch gegangene Campingutensilien, Zelte, Taschentücher, Kleidung, Verpackungen aus Pappe, Papier und Plastik, Zigarettenkippen, Sofas. Sofas? In der Tat. „Eine Müllart, die in Wacken hervorsticht und auf anderen Veranstaltungen zum Teil komplett unterbunden wird, sind häusliche Einrichtungsgegenstände“, erklärt Johann Basko vom Wacken-Veranstalter-Team das Phänomen. In Ordnung, Sofas also auch.

Mit den zurückgelassenen Sitzmöbeln ist das WOA vielleicht alleine, nicht aber mit den Müllbergen. Denn ob Rock am Ring, Fusion, Deichbrand, Lollapalooza oder M’era Luna: Jedes Festival hat damit zu kämpfen. Etwa die Veranstalter des Glastonbury-Festivals nahe Somerset in Großbritannien, dessen mehr als 150 000 Besucher allein geschätzte 20 000 Zelte zurückgelassen haben. Oder die Macher des Hurricane-Festivals in Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg. Zu dem norddeutschen Festivalklassiker strömen Jahr für Jahr rund 70 000 Musikfans, auch hier bleibt tonnenweise Müll übrig. Die teils aufwendige Entsorgung geht ins Geld, eine „hohe sechsstellige Summe“ komme jedes Jahr zusammen, rechnet Selina Becker vor. Sie ist beim Hamburger Veranstalter FKP Scorpio zuständig für „Festival Production/Sustainability“ – übersetzt: Nachhaltigkeit.

Allerdings: Sowohl in Wacken als auch beim Hurricane stellen die Veranstalter fest: Es tut sich etwas. „Es ist von 2017 auf 2018 deutlich weniger Müll geworden“, vermeldet Basko für das Wacken Open Air. Auch beim Hurricane haben „die Besucher weniger Zelte und Campingequipment zurückgelassen“, sagt Becker.

Doch woran liegt das? Sind das bereits Auswirkungen der Debatten um Verpackungsmüll, Plastikabfall in den Weltmeeren und Klimawandel? Feiert Greta Thunberg, Vorreiterin der Fridays-for-Future-Bewegung, im Geiste schon mit und räumt hinterher auch noch auf? „Generell ist festzustellen, dass die Gäste mehr Wert darauf legen, den Abfall an den Recyclingstationen oder bei der Müllabfuhr abzugeben und hier auch darauf zu achten, dass der Abfall entsprechend getrennt wird“, sagt Becker, „was uns sehr freut.“ Auch zählen die Hurricane-Macher von Jahr zu Jahr mehr Gäste in den „Grüner Wohnen“ genannten Flächen, wo Müll- und Lärmvermeidung großgeschrieben werden. „Das Festivalpublikum ist ein breiter Ausschnitt unserer Gesellschaft“, erklärt Basko vom WOA, „drei bis vier Generationen sind in Wacken zu Gast, die gesamte Bandbreite von Berufsgruppen, Menschen mit unterschiedlichsten sozialen und Bildungs-Backgrounds.“ Sollte es also ein gesellschaftliches Umdenken geben hin zu mehr Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, dann werde „sich dies natürlich auch im Verhalten unserer Gäste wiederfinden“, so Basko weiter. Doch noch ist es nicht so weit: „In Summe von einer deutlichen Veränderung auf dem Festival zu sprechen wäre doch zu gewollt.“ Stattdessen zeigen die Veranstalter gen Himmel: Je besser das Wetter, desto weniger Müll.



Nicht zuletzt eine Frage des Wetters





Das liegt auf der Hand. Klitschnasse Klamotten, schlammige Schuhe und verdreckte Zelte lassen die Besucher eher auf den Campingflächen zurück als Equipment, das nach einem trockenen, wenn auch durchgefeierten Sommerwochenende noch halbwegs in Ordnung ist. Und: „An einem verregneten Wochenende wiegt die gleiche Menge Abfall schlichtweg mehr als bei einem sonnigen Wochenende“, erklärt Selina Becker von FKP Scorpio. Johann Basko ergänzt: „Bei sehr schlechtem Wetter – wie 2017 – findet die Abreise schon fast fluchtartig statt, und es werden eher Besitztümer, auch aufgrund ihrer Verschmutzung, Stichwort Schlamm, aufgegeben und zurückgelassen.“

Das Wetter können die Festivalveranstalter nicht beeinflussen, wohl aber die Einstellung ihrer Gäste. Helfen diese mit, indem sie von vornherein wenig Müll mitbringen und zugleich den vor Ort anfallenden Abfall sammeln, vorsortieren und an den Müllsammelstellen abgeben, ist viel gewonnen. Damit das klappt, lassen sich die Organisatoren einiges einfallen, zum Beispiel bekommen die Besucher bei den meisten Festivals direkt am Eingang Müllbeutel. Das dafür fällige Pfand, meist fünf oder zehn Euro, gibt es beim Abgeben des vollen Sacks zurück. Manche locken auch mit speziellen Müllprämien.

Videokampagnen werben beim Hurricane dafür, auf Plastikbesteck und Kunststoffkonfetti zu verzichten und das Zelt nach dem Festival nicht einfach stehen zu lassen, sondern wieder mitzunehmen. Erstmals konnten sich die Mitarbeiter während des Festivals auch an Wasserspendern bedienen, was zu einer Einsparung von 70 Prozent der Einwegplastikflaschen geführt hat, ein „sehr erfolgreicher Testlauf“, freut sich Selina Becker. Auch die Catering-Anbieter sind in das Konzept eingebunden – mit einem Bann von Plastikbesteck, Trinkhalmen aus Plastik und Plastikrührstäbchen, ebenfalls ein Erfolg.

Auf den Campingplätzen läuft während der Festivaltage die Müllentsorgung auf Hochtouren: Müllsammler, beim Wacken Trash-Mobile genannt, fahren die Zeltreihen ab, sammeln gefüllte Säcke und verfrachten sie in Container – damit möglichst erst gar keine Müllberge entstehen. Auch das Hurricane hat „ein flächendeckendes Netz aus Mülltonnen, Recyclingstationen und Müllinseln aufgebaut“, um des Abfalls Herr zu werden. Auch hier fahren „Müllabfuhren über die Campingflächen und nehmen dort den Abfall entgegen, verteilen neue Müllsäcke und fordern Leute auf, den Müll abzugeben“, beschreibt die FKP-Mitarbeiterin.

Neu war in diesem Jahr, dass in Scheeßel auch gelbe Säcke für Verpackungsmüll an die Gäste verteilt wurden. „Wir wollten testen, ob wir gemeinsam mit unseren Gästen eine weitere und genauere Trennung erreichen können“, erklärt Becker. „Während des Festivals konnten wir schon beobachten, dass sehr viele der Gäste mit zwei Müllsäcken zu Recyclingstationen kamen, einem Sack mit Restmüll und einem voller Leichtverpackungen.“ Durch die freiwillige Vortrennung habe man bei der anschließenden Sortierung „noch mehr Wertstoffe als bisher schon“ herausfiltern können. Eine andere Hoffnung verbindet die Wacken-Crew mit dem neu installierten Supermarkt auf dem Festival-Gelände, der „den Gästen ersparen soll, Unmengen an einzeln abgepackter und mangelhaft, tendenziell überschüssig kalkulierter Verpflegung durch die Welt zu fahren und lieber frisch nach Bedarf einzukaufen“, so Basko. Und beim Hurricane sammelte dieses Jahr erstmals ein Magnet in der Größe eines Dachgepäckträgers nach der Abreise der Gäste übrig gebliebene Metallteile wie Heringe, Nägel, Haarklammern oder Grillroste ein – Teile, die sonst vielleicht übersehen worden wären.

Technisch und organisatorisch passiert also viel, um die immer noch immensen Müllberge der Musikfestivals schrumpfen zu lassen. Dennoch: Grob auf die Zeit vor Ort umgerechnet, produzieren Festivalbesucher immer noch etwa doppelt so viel Müll wie der Durchschnittsbundesbürger in gleicher Zeit. Das ist wenig verwunderlich, denn Festivals sind Horte des Eskapismus: Hier schweift man aus, lässt fünfe gerade sein, schlägt über die Stränge, gönnt sich etwas. Alles, nur nicht Alltag. Das schlägt sich auch auf die Müllmenge nieder, ebenso wie die Tatsache, dass Zelte und Campingzubehör mittlerweile so billig zu kaufen sind, dass sich der Abbau aus Sicht der Festivalgäste schlicht nicht lohnt. Dann wird halt fürs nächste Jahr neu gekauft. Selina Becker bedauert das: „Ein Zelt sollte kein Wegwerfprodukt sein“, sagt sie.



„Niemals nachhaltig“





„Ein Festival wird vermutlich niemals ökologisch nachhaltig sein“, schätzt Johann Basko ein. Allerdings hätten Festivals andere, weniger offensichtliche Vorzüge, die Basko mit dem Begriff „soziale Nachhaltigkeit“ beschreibt: Für den Großteil der Wacken-Besucher gehört das WOA fest in den Jahreslauf, hier trifft man sich, hier mag man sich. Über die Jahre entwickeln sich starke soziale Netzwerke und Freundschaften, Initiativen wie Blut- und Knochenmarkspendeaktionen fördern den Solidaritätsgedanken. Viele identifizieren sich nicht nur mit dem Festival, sondern auch mit dem Ort, an dem es stattfindet, lieben diesen „Holy Ground“ (heiliger Boden) und die Community darauf gleichermaßen.

Auch beim Hurricane ist Liebe im Spiel: „Liebe auf den ersten Ton“, schwärmt ein Besucher bei Facebook und erntet Herzen dafür. Damit ist er nicht allein: Für die 2020er-Ausgaben der Zwillingsfestivals Hurricane und Southside wurden in nur zwei Tagen mehr als 40 000 Tickets verkauft – das ist Rekord in der mehr als zwanzigjährigen Festivalgeschichte. Genau diese Leidenschaft, die Besucher für ihre jeweiligen Lieblingsfestivals empfinden, könnte lange Sicht dafür sorgen, auch das Müllproblem mehr und mehr in den Griff zu bekommen. Denn was man liebt, vermüllt man nicht.