Was sagen Philosophen zur Corona-Krise?

Die Pandemie müsste die Stunde der großen Weltdeutungen sein: Ein Überblick zur Debatte der Denker

Avatar_shz von shz.de

03. April 2020, 20:38 Uhr

Berlin | „Jetzt ist die Zeit der Reflexion“, lässt sich Slavoj Zizek aus dem Home-Office hören. Der slowenische Philosoph, als Meisterdenker von Europas Topmedien hofiert, reklamiert das Primat seiner Disziplin in Zeiten der Corona-Krise. Dabei erklären gerade Virologen wie Christian Drosten in Talkshows, Interviews und Podcasts die Weltlage der Pandemie. Haben die Naturwissenschaftler das Kommando übernommen? Wo bleiben die Welterklärungen der Philosophen? Wir rekapitulieren die Debatte: als medial inszeniertes Theater mit verteilten Rollen.



Der Überforderte

Philosophie hört hierzulande auf den Namen Richard David Precht – jedenfalls für das Publikum der Talkshows und Bestsellerlisten. Aber nun macht Precht eine schwache Figur. „Jetzt kommt etwas vergleichsweise Harmloses – etwas, das so gefährlich ist wie eine Grippe, mit einer Mortalitätsrate von 0,3 Prozent der Betroffenen“, gab sich Precht zu Beginn der Corona-Welle nonchalant und wirkte damit ahnungslos und eigenartig überfordert. Ausgerechnet Deutschlands Philosoph vom medialen Dauerdienst sagt wenig Erhellendes zu Corona. Die ergriffenen Maßnahmen seien richtig, schreibt er in der aktuellen Ausgabe der „Zeit“ und redet von einem „Fenster, in Alternativen zu denken“, das nun offen stehe. Was meint er damit? Das bleibt unklar.



Die Kassandra

„Eine Gesellschaft, die im ständigen Ausnahmezustand lebt, kann keine freie Gesellschaft sein.“ Mit diesem Warnruf richtete sich der römische Philosoph Giorgio Agamben in der „Neuen Zürcher Zeitung“ wie die antike Seherin Kassandra mit düsterem Warnruf an die Öffentlichkeit. Agamben, der wie Zizek zur Klasse der philosophischen Mandarine gehört, sieht die westlichen Gesellschaften durch die Epidemie entsolidarisiert. „Das nackte Leben – und die Angst, es zu verlieren – ist nicht etwas, was die Menschen verbindet, sondern was sie trennt und blind macht“, übte sich Agamben in Pessimismus. Die Reaktion der italienischen Gesellschaft zeigt nach seinen Worten, dass der Mensch bereit sei, Freundschaften und Gefühle zu opfern, wenn der andere nur noch als Virusträger wahrgenommen werde.



Der Zyniker

Agambens Einlassungen lösten massive Kritik aus. Der französische Denker Alain Finkielkraut konstatierte eine Niederlage der Denker und bezog sich dabei nicht nur auf Agamben, sondern auch auf Peter Sloterdijk. Beiden Kollegen hielt Finkielkraut eine völlige Unterschätzung der Lage und letztlich Zynismus vor. Sloterdijk hatte in einem Interview mit dem französischen Magazin „Le Point“ nicht nur die Kriegsrhetorik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Umgang mit Corona angegriffen. Der deutsche Philosoph, der 1999 mit seinem Essay „Regeln für den Menschenpark“ eine hitzige Debatte ausgelöst und Bundeskanzlerin Angela Merkel für ihren Einsatz für Flüchtlinge 2015 heftig kritisiert hatte, unkte jetzt in „Le Point“ auch, dass die Medizin als Komplize einer totalitären Politik agiere. „Die Gespenster der wiedergefundenen Ordnung kehren zurück“, sagte Sloterdijk und ergänzte: „Die Pest hat den Aufstieg Europas nicht verhindert, und das tausendmal harmlosere Coronavirus wird jenen Chinas nicht stoppen.“ Befindet er sich damit auf der Höhe der Debatte? Zweifel sind angebracht.

Der Autoritäre

Mitten in der aktuellen Debatte gewinnen Argumente eines Klassikers der Philosophie neues Gewicht, der vor 250 Jahren geboren wurde: Georg Friedrich Wilhelm Hegel. „Die Freiheit ist das Denken selbst“, lehrte Hegel. „Wer das Denken verwirft und von Freiheit spricht, weiß nicht, was er redet. [...] Der Wille ist nur als denkender frei.“ Das bedeutet: Auswählen zu können zwischen Möglichkeiten ist Willkür. Freiheit wird daraus erst, wenn die Vernunft den Willen bestimmt. „Der Willkür mangelt es am Denken, sie impliziert Unwissenheit“, erläutert der Jenaer Hegel-Forscher Klaus Vieweg. Wenn der Staat also aus vernünftigen Gründen Corona-Partys verbietet, dann schränkt er Hegel zufolge keine Freiheit ein, sondern nur Willkür. Von einer Gängelung der Bürger kann dann keine Rede sein. „Die Teilnehmer an Corona-Partys machen eben nicht ihr Recht auf freies Handeln geltend“, betont Vieweg. „Sie handeln bloß willkürlich und verstoßen fundamental gegen die Freiheit, gegen die Rechte des Menschen.“ Hegel als Gewährsmann einer neuen Lust am autoritären Denken? Eine ungute Vorstellung.

Der Visionär

Inmitten düsterer Diskurse berühmter Denker zur Corona-Krise gewinnt ein Philosoph Kontur, der bislang eher Fachleuten ein Begriff war: Markus Gabriel von der Universität Bonn. Er fordert, auf die Corona-Krise mit einer „metaphysischen Pandemie“ zu reagieren. „Vor dem Virus sind alle Menschen gleich. Ja: Vor dem Virus sind alle Menschen überhaupt Menschen, das heißt Tiere einer bestimmten Spezies, die sich als Wirt einer für viele tödlichen Vermehrung anbietet“, sagt Gabriel und erläutert: „Das Wort ,Pan-Demie‘ kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet: das ganze Volk. In der Tat ist das ganze Volk, alle gleichermaßen Menschen, betroffen.“ Die Epidemie lenkt uns zu gegenseitiger Hilfe, dazu, die Globalisierung als gemeinsame Verantwortung neu zu denken. Das Coronavirus offenbart seiner Ansicht nach die „Systemschwächen“ eines nur auf technischen Fortschritt gestützten westlichen Denkens. Fortschritt sei aber nur als moralischer Fortschritt zu akzeptieren, sagt Gabriel. Das ist die avancierteste Position unter den Corona-Denkern.



Die Freiheitliche

„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, konstatierte einst der rechtskonservative Staatsdenker Carl Schmitt. Gegen diese Haltung harter Macht wendet sich die Schriftstellerin Nora Bossong. In der Wochenzeitung „Die Zeit“ forderte sie, jetzt keinem Alarmismus nachzugeben. Sie plädierte für ein „faires Hinterfragen der Mittel“, mit denen der Staat jetzt in die Rechte der Bürger eingreife, um die Epidemie eindämmen zu können. Genau dieses Hinterfragen aller Maßnahmen sowie die „Balance staatlicher Macht und bürgerlicher Freiheiten“ mache eine freiheitliche Gesellschaft aus. Bossong fordert Solidarität, die jetzt auch den Flüchtlingen auf der griechischen Insel Lesbos gelten müsse. Ihr gegen „antifreiheitliche Herrschaftswünsche“ gerichtetes Credo liest sich auch wie ein Votum gegen Hegel, der Vernunft und Autorität in eins setzte. Wie sagte Odo Marquard, Skeptiker unter den Philosophen, gegen Carl Schmitt gerichtet? „Vernünftig ist, wer den Ausnahmezustand vermeidet.“



Die Gelassene: Sind es am Ende die nachdenklichen Frauen, die manchem männlichen Meisterdenker in der Corona-Krise etwas vormachen und die besseren Wege aufzeigen? Während Nora Bossong Freiheit einfordert, plädiert die Philosophin Annemarie Pieper für einen neuen Umgang mit dem Leben. „Wir müssen mit dem Szenario ähnlich umgehen wie mit dem Wetter: es so nehmen, wie es kommt. Akzeptieren, dass es unsere Pläne über den Haufen wirft, und neue fassen“, sagte Pieper in einem Interview mit dem Schweizer „Tagblatt“. Die Denkerin, die zuletzt eine Professur an der Universität Basel innehatte und mit dem Buch „Glückssache. Die Kunst gut zu leben“ einen Bestseller landete, nimmt die Corona-Epidemie als Anlass für eine neue Nachdenklichkeit, ohne in die scharfe Tonlage eines Agamben oder Sloterdijk zu verfallen. Eine Kehrtwende fordert aber auch sie: „Wenn dieser ganze Spuk vorbei ist, sollte es uns eigentlich gelingen, das Wertespektrum besser auszubalancieren. Ich glaube nicht, dass wir einfach wieder in den alten Kapitalismus zurückkehren werden.“