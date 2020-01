Was die Politik fürs Klima tun will

Avatar_shz von Can Yalim

08. Januar 2020, 12:59 Uhr

Kiel | Einst waren es nur die Grünen, die für Umweltschutz und gegen Atomstrom in die Wahlkämpfe zogen. Heute ist Klimapolitik für alle Parteien ein Schwerpunkt, in dem sie sich im Gegensatz zu vielen anderen Themen sehr deutlich unterscheiden. So setzen die Liberalen auf eine „echte“ CO2-Bepreisung, die SPD auf ein Tempolimit auf Autobahnen sowie die Reaktivierung von Bahnstrecken, die Grünen auf den landschafts- und naturverträglichen Ausbau der Nutzung der Sonnenenergie auf dem Dach und in der Fläche und der SSW unter anderem auf die Begrenzung des Kraftstoffverbrauchs bei Pkw. Die CDU will den Waldanteil in Schleswig-Holstein von elf auf zwölf Prozent steigern und die AfD will den weiteren Ausbau der Windkraft im Land in den Offshore-Bereich verlagern. Mit welchen fünf konkreten Maßnahmen die Landtagsparteien im Land Klima und Umwelt schützen wollen, lesen Sie im heutigen Teil unserer Serie.