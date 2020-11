Warum macht uns denn niemand Mut?

Verbote, wenig hoffnungsvolle Worte und ein Goldbarren: Die Politik im Krisenmodus

Avatar_shz von Dieter Schulz

07. November 2020, 17:10 Uhr

Flensburg/Kiel | Kein Restaurantbesuch, kein Vereinssport, nicht ins Kino- oder ins Theater. Möglichst auch kein Flurgespräch mit der netten Kollegin. Mit Freunden schon gar nicht, selbst ein Treffen mit den Enkelkindern fällt unter Sicherheitsstufe 1. Kurzum: Das, was Spaß bereitet, ist verboten. Von der Politik, die uns wenig Mut macht, dass es bald besser werden könnte. Jeden Tag muss sie steigende Inzidenzwerte verkünden. Und neue Milliarden bereitstellen. So wie für die darbende Gastronomie, die sich auf die Überweisung von bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem letzten November freuen darf. Sollte ein Restaurantbetreiber einen Teil der Einnahmen schwarz unter dem Tisch kassiert haben - was vorkommen soll - hat er ein Problem. Nicht versteuertes Einkommen zählt nicht. Pech gehabt.

Jetzt hat uns Ministerpräsident Daniel Günther, zu normalen Zeiten ein überaus netter und dem Genuss von Speis und Trank nicht abgeneigter Mitbürger, schon fast die Hoffnung auf ein fröhliches Weihnachtsfest genommen. Lockerungen werde es sobald nicht geben. Erst dann, wenn der Inzidenzwert „dauerhaft auf weit unter 35 Infizierte je 100 000 Einwohner“ gesunken sei. Derzeit liegt der Wert im Landesdurchschnitt bei 52. Schlechte Aussichten also. Dabei folgen wir der Politik. Jedenfalls weitgehend. Tragen wir doch fast alle Maske, und das sogar an der frischen Luft. Wie an der Fördepromenade in Glücksburg, in den Innenstädten, ja selbst im Treppenhaus. Beim Einkaufen, in der Tankstelle, auf dem Balkon. Könnte der Nachbar doch infiziert sein. Was sollen wir denn noch tun? Mit Maske ins Bett? Oder maskiert Bundesliga vor leeren Rängen schauen? Ist ja alles machbar. Wir würden auch dies noch tun, gäbe es eine hoffnungsfrohe Zusage für „Frohe Weihnachten“ im Familienkreis.

Die Urlauber, die es sich an den Küsten kommod gemacht hatten, haben wir aus dem Land komplimentiert. Mit überaus klaren Worten.

So sind die Amrumer, Föhrer und die Sylter einmal wieder unter sich. Selbst die Eigentümer von Immobilien, die hier verweilen dürften, bleiben zumeist an ihrem ersten Wohnsitz. Haben doch Kneipen und Restaurants auf den Inseln geschlossen. Und Hoffnung auf Lockerungen gibt es derzeit nicht. Was tun, um von Sylt zu träumen? Eine Braunschweiger Münzhandelsgesellschaft hatte eine Idee, um mit dem Fernweh gute Geschäfte zu machen. Sie produziert kleine Goldbarren mit einem Konterfei von Sylt. Strandkorb, die Nordsee und im Hintergrund ein dampfendes Ausflugsschiff. Darüber ein Abdruck der Insel. „Sylt in reinstem Gold“, heißt die Werbebotschaft. Der „Zuteilungspreis“ beträgt 29 Euro. Zuteilungspreis. Was so viel heißt, als müsse man anstehen, um Sylter Gold zu bekommen. Offenbar eine goldene Idee. Und ein wenig Hoffnung in dieser so hoffnungslosen Zeit. Zumindest für Sylt-Fans.

Erst der Landeschef mit seiner Absage an baldige bessere Zeiten. Und dann auch noch der stets ängstlich auftretende Gesundheitsminister mit seinem Appell, doch nicht gleich mit jeder Erkältung zum Corona-Test zu laufen. Ohne Anlass testen, damit solle es vorbei sein, sagt FDP-Mann Heiner Garg. Ein jeder Test sei nur eine Momentaufnahme, fügt der Minister hinzu und hat auch den Grund für die Test-Euphorie erkannt: Die Menschen fühlten sich hinterher mit negativem Ausgang besser. Da hat er Recht, der Minister. Negativ heißt in diesem Fall positiv. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für jeden einzelnen. Noch vor wenigen Wochen forderte das Gesundheitsministerium die Schleswig-Holsteiner zum Testen auf. Und jetzt die Kehrtwende. Ein Mutmacher ist dies nicht. Oder doch? Weniger testen heißt gleichzeitig, dass die Zahlen von Infizierten zurückgehen werden. Vielleicht ja doch bald unter 35? Was fatal wäre, wenn sich Infizierte unters Volk mischen. Soll es doch unter den Corona-Fällen eine große Zahl von Erkrankten geben, die das Virus gar nicht spüren. Was nicht gerade Mut macht.

Nur nicht in den Kreis Pinneberg fahren, heißt es im benachbarten Steinburger Kreisgebiet. Hohe Werte im Hamburger Randgebiet, niedrigere Fallzahlen in Itzehoe und Umgebung. Kreisgrenzen spielen plötzlich eine Rolle. Fehlt nur noch, dass Zäune errichtet werden. Milliarden sind ja genug vorhanden. Wo immer auch die Politik das viele Geld hernimmt. Es ist ja reichlich vorhanden und dazu auch noch billig.

Die Politik hat sich dem Krisenmanagement verschrieben. Da bleibt nicht mehr viel Raum für Mut machende Initiativen. Weil die Zahlen keine Hoffnung machen. Also halten wir uns an die Vorgaben. Wir tragen Maske und meiden Kontakte. Bis es wieder Hoffnung gibt, bis die Politik endlich Mut macht. Oder machen kann. Das allerdings wird dauern.