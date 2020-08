Warnung vor Mangel an Impfstoff gegen Grippe

Diskussion um Schutzimpfungen für alle Kinder / Empfehlung gilt bislang nur für Risikogruppen

von Margret Kiosz

31. August 2020, 18:36 Uhr

Kiel | Noch warten alle auf einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Doch bis es so weit ist, muss Deutschland mit der kommenden Grippewelle klar kommen. Jetzt melden sich die Kinderärzte zu Wort und fordern Grippeschutzimpfungen für den Nachwuchs.

„Wir wissen, dass Kinder den Influenza-Virus maßgeblich übertragen“, sagte Johannes Hübner, Chef der Gesellschaft für Pädriatische Infektiologie, am Wochenende. In jedem Winter müssten viele Kinder wegen Grippe stationär aufgenommen werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt: Gleichzeitig eine größere Grippewelle und die Pandemie könne das Gesundheitssystem nur schwer verkraften. „Deswegen haben wir diesmal zusätzlichen Grippeimpfstoff besorgt. Jeder, der sich und seine Kinder impfen lassen will, sollte und kann das tun.“ Nach Ansicht von Ralf van Heek, Chef des Berufsverbandes der Kinderärzte in Schleswig-Holstein, ist das „eine mutig Empfehlung, weil ich nicht glaube, dass wir genug Impfstoff für alle haben“. Eine Umfrage ergab kürzlich, dass sich in diesem Jahr jeder zweite Deutsche „sicher oder wahrscheinlich“ gegen Grippe impfen lassen wolle.

Angesichts möglicher Engpässe empfiehlt der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sich vor allem „auf den Schutz der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen“ zu konzentrieren. Laut van Heek werden im Norden Kinder schon seit Jahren immer dann geimpft, wenn eine erhöhte Gefährdung infolge eines Grundleidens vorliege, zum Beispiel Asthma oder Diabetes. Natürlich schade die Impfung auch allen anderen Kindern nicht, und sie könne das „befürchtete Durcheinander“ von Influenza, Covid19 und Erkältung vielleicht vermindern. „Doch Eltern werden empört und verängstigt sein, wenn sie sich zur Impfung entschließen und dann kein Impfstoff verfügbar ist“, warnt van Heek. Unverzichtbar sei sie vor allem für das Personal in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

Auch Frank Jaschkowski von der Apothekerkammer in Schleswig-Holstein rät Gesundheitspolitikern, „sorgfältig zu prüfen, ob man über die bisherigen Grenzen hinaus Impfempfehlungen ausspricht.“ Bisher gilt die Empfehlung für Menschen über 60 Jahren, Schwangere, chronisch Vorerkrankte und medizinisches Personal sowie Kontaktpersonen von Risikopatienten.

In der Saison 2018/19 waren bei den über 60-Jährigen lediglich 35 Prozent geimpft und nur 20 bis 50 Prozent der chronisch Erkrankten. Wenn alle Menschen geimpft würden, für die es bisher empfohlen ist, würden allein mindestens 40 Millionen Impfdosen gebraucht, bestellt wurden 25 Millionen. „Das gibt Verteilungskämpfe“, prophezeit Jaschkowski. Seite 4