Waldgipfel: CDU will Förderung für Aufforstung

Avatar_shz von shz.de

11. September 2019, 21:13 Uhr

Kiel | Die Wellen schlugen schon vor dem ersten Waldgipfel in Schleswig-Holstein hoch, zu dem gestern die CDU-Fraktion im Landtag über 50 Gäste begrüßen konnte. „Dabei waren wir uns alle schnell einig, dass wir mehr Wald in Schleswig-Holstein brauchen, weil der sehr viel CO2 bindet“, sagt CDU-Fraktionschef Tobias Koch.

Allerdings ist noch unklar, wie das im Landesentwicklungsplan seit Jahren festgelegte Ziel erreicht werden kann, zwölf Prozent der Landesfläche mit Wald zu bedecken. Zur Zeit sind es mit rund 173 000 Hektar rund elf Prozent. Um das Ziel zu erreichen, will die Union 75 Millionen neue Bäume auf 15 000 Hektar anpflanzen – laut Koch ein „ambitioniertes Ziel. Wir brauchen einen Pakt für Neuwaldbildung“, sagt der Fraktionschef – wie auch immer der aussehen soll.

CDU-Umweltexperte Heiner Rickers verlangt, dass es für Landbesitzer finanziell attraktiver werden müsse, unwirtschaftliche Flächen in Wald umzuwandeln. „Wald muss gefördert werden.“ Dafür brauche es Prämien, sonst werde niemand aufforsten, so Rickers.

Dass dafür keine Ackerflächen geopfert werden sollen, hat Bauernpräsident Werner Schwarz schon vor dem Gipfel klar gemacht. Deshalb sagt Rickers auch: „Wir brauchen ein Kataster, um alle Flächen zu verzeichnen, die für Aufforstung in Frage kommen – mit Ausnahme der Ackerflächen.“ Gekauft werden sollten keine Flächen. Für das Kataster wolle man jetzt an das Umweltministerium herantreten. „Wir brauchen einen offenen Findungsprozess, auf welchen Flächen aufgeforstet werden kann“, sagt Minister Jan Philipp Albrecht. „Hierfür ist vorrangig auch die Bereitschaft von Grundbesitzern, Flächen zur Verfügung zu stellen, entscheidend“, so der Grünen-Politiker. Dafür will er Haushaltsmittel und einen Teil der nicht genutzten Dürrehilfen locker machen.

Der Verband Schleswig-Holsteinischer Waldbesitzer verlangt, dass auf den 36 000 Hektar Fläche der Stiftung Naturschutz mehr Wald angepflanzt werden soll. Die Stiftung verweist darauf, dass schon auf zwölf Prozent ihrer Flächen Wald stehe. „Wir haben unsere Hausaufgaben schon gemacht und für mehr Wald in Schleswig-Holstein gesorgt“, sagt Nicola Brockmüller, Sprecherin der Stiftung. „Weitere Flächen im Stiftungsland aufzuwalden macht auch ökologisch keinen Sinn, denn wir dürfen den Klimaschutz nicht gegen den Artenschutz ausspielen.“ Im übrigen würden Moore viel mehr CO2 binden.

Unklar ist auch, wer die Aufforstung bezahlen soll. Für 5000 Bäume pro Hektar lägen die Kosten bei 15 Millionen Euro pro Jahr – macht 150 Millionen für die nächsten zehn Jahre, hat der Waldbesitzerverband ausgerechnet. „Schon jetzt gibt es bei Privatleuten eine große Bereitschaft, Geld für Bäume zur Verfügung zu stellen“, sagt Koch. Das müsse man nutzen. Koch: „Wir haben mehr Potenzial.“