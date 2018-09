von Ove Jensen

14. September 2018, 11:26 Uhr

Die frühere „Sex and the City“-Schauspielerin Cynthia Nixon (52, Foto) ist mit ihrer Bewerbung um den Gouverneursposten des US-Bundesstaats New York gescheitert. Nixon unterlag am Donnerstag bei der Vorwahl der Demokraten mit rund 34 Prozent Amtsinhaber Andrew Cuomo, der rund 66 Prozent der Stimmen bekam.