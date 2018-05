Wahlkandidatin ist 96 Jahre alt

von Frank Albrecht

01. Mai 2018, 16:34 Uhr

Politik ist für jedes Alter etwas: Mit 96 Jahren tritt Florence Kirkby (Foto) morgen bei den britischen Kommunalwahlen an. Sie hat sich für die Konservativen in der Stadt Newcastle im Nordosten Englands aufstellen lassen. Es zähle nur, wie alt man sich fühle – und sie fühle sie nun mal nicht alt, sagte die Seniorin der örtlichen Presse. Bis zur Rente war Kirkby Direktorin an mehreren Schulen und arbeitete auch an der Uni in Newcastle. Die Kommunalwahlen in Teilen Großbritanniens gelten als Stimmungstest für die angeschlagene Premierministerin Theresa May.