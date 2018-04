Wahlkampf geht in die heiße Phase

Wirtschaftsmann, Verwaltungsexpertin oder Newcomerin? Die Bewerber für das Bürgermeisteramt versuchen, zu punkten

von Philipp Dickersbach

20. April 2018, 16:05 Uhr

Eine wichtige Erkenntnis war am Mittwochabend bereits vor Beginn der Veranstaltung zur offiziellen Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten gewonnen: Die Tornescher interessieren sich sehr für die Abstimmung am 6. Mai sowie Ziele und Pläne der Bewerber. Mehrere Hundert Besucher hatten den Weg in die Mensa der Klaus-Groth-Schule gefunden. Rund zwei Stunden hatten sie Zeit, Sabine Kählert (parteilos), Bernhard Janz (CDU) und Maike Münster (parteilos) kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen. Bestimmende Themen waren Finanzen, Verkehrssituation, Kita-Plätze, Umwelt und die Sicherheitslage in Tornesch (siehe Berichte unten). Einige Besucher sparten nicht mit Kritik, mehrfach wurden die ihrer Meinung nach unkonkreten Aussagen bemängelt. Zu Beginn des Abends mussten Kählert, Münster und Janz würfeln. Rainer Jürgensen, Direktor des Amts Geest und Marsch Südholstein und Moderator der Veranstaltung, wollte so bestimmen, welcher der drei Kandidaten als erster seinen Lebenslauf und seine wichtigsten Ziele vorstellen darf. Dumm nur, dass alle zunächst eine Sechs würfelten. Doch nach weiteren Versuchen stand die Reihenfolge schließlich fest.

Den Auftakt machte Janz, der für die CDU ins Rennen um die Nachfolge von Amtsinhaber Roland Krügel (CDU) geht. Der 55-Jährige, der derzeit für die Stadtwerke Kiel arbeitet, betonte, dass er für zwei Legislaturperioden zur Verfügung stehen würde und im Amt hartnäckig sein will. „Für die Bürger“, so Janz. Seine Vorhaben unterteilte er in kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Im ersten Jahr will er Bürgernähe herstellen, unter anderem mit der Wiedereinführung der Bürgermeistersprechstunde. Zudem will er einmal im Quartal auf dem Wochenmarkt das Gespräch mit den Torneschern suchen. Mittelfristig soll die Stadt von Verkehr entlastet werden und radfahrfreundlicher werden. Auch einen Schienenbus, der zwischen Uetersen und Tornesch verkehrt, hält er für eine gute Idee. „Das sollte man nicht von vornherein verneinen“, betonte Janz, der als langfristiges Ziel den Bau einer Umgehungsstraße nannte. Der 55-Jährige gab an, für Wahrheit, Klarheit, Transparenz und einen „guten Schuss“ Kompromissfähigkeit zu stehen.

Kählert, die als parteilose Kandidatin die Unterstützung von SPD und FDP genießt, verwies zunächst auf ihre langjährige Verwaltungserfahrung. „Ich habe es von der Pike auf gelernt“, sagte die 56-Jährige, die mittlerweile seit 37 Jahren für die Stadt Tornesch tätig ist. Seit 20 Jahren ist sie zudem Amtsleiterin. Für das Bürgermeisteramt bewerbe sie sich, da sie „Lust, zu gestalten“ habe. Sollte sie gewählt werden, wolle sie sich für mehr Kita-Plätze, genügend und gut ausgestatten Schulraum und Angebote für Senioren und Jugend einsetzen, sagte Kählert. Zudem müsse das ÖPNV-Angebot ausgebaut, ein Ortszentrum mit einem guten Branchenmix geschaffen und die Kulturvereine in der Stadt weiterhin unterstützt werden − alles unter Beachtung des Umweltschutzes. „Tornesch soll eine liebenswerte Stadt für alle Generationen werden“, sagte Kählert. Sie stehe für Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Berechenbarkeit und das Familienleben in der Stadt, sagte die Amtsleiterin.

Polizeibeamtin Münster möchte mit mehr Zughalten, zusätzlichen Busverbindungen und besseren Straßen die Verkehrssituation entspannen. Zudem stehe sie für bessere und flexiblere Öffnungszeiten der Kindertagesstätten und wolle sich für ein Gemeinschaftshaus und mehr Fachärzte in der Stadt einsetzen. Die 37-Jährige betonte erneut, dass sie einen großen Park mit kleinem Teich im Neubaugebiet „Tornesch am See“ bevorzugt. Ehrlichkeit, ein familiäres Verhältnis in der Stadt und die Zusammenarbeit der Generationen, dafür stehe sie, sagte Münster.



Klares Nein zur Fusion mit Uetersen





Einigen Anwesenden waren die Antworten offensichtlich zu unkonkret. „Sie eiern herum“, hieß es mehrfach. Klare und kurze Antworten gab es hingegen auf die von Jürgensen gestellt Frage an die Kandidaten, ob sie sich einen neuen Anlauf für eine Fusion mit Uetersen vorstellen können. „Nein“, hieß es dreimal.