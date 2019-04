Wahl-Kämpfer am Start

5 Jahre im Amt: Kiels SPD-OB Ulf Kämpfer will weiterregieren / CDU-Fraktionschef Kruber tritt nicht wieder an

von Rieke Beckwermert

24. April 2019, 11:05 Uhr

Kiel | Es solle mehr um die Person Ulf Kämpfer gehen, den Kieler hinter dem Amt des Oberbürgermeisters. Weniger Zahlen, mehr Mensch. Darum hatte er gestern ins Café mit Panorama-Blick auf die Kieler Förde geladen. Doch schnell wird klar: Der SPD-Politiker (46) ist längst im Wahlkampf-Modus (die Kieler wählen ihre Verwaltungsspitze am 27. Oktober). So gern er sich vielleicht anders zeigen möchte: Ulf Kämpfer ist an diesem Morgen doch mehr Politiker. Er ist angekommen in seiner Rolle.

Auf den Tag genau vor fünf Jahren hat der 41-jährige ehemalige Kieler Umwelt-Staatssekretär sein Amt angetreten. In einem rasanten Monolog über 45 Minuten fasst er nicht nur die – aus seiner Sicht – Erfolge der vergangenen halben Dekade zusammen (Rettung des Gasheizkraftwerks, Haushaltsüberschuss von 85 Millionen Euro, bessere Zusammenarbeit mit der Kiel Region, Wohnungsbau, 1000 neue Kitaplätze) sondern stellt auch seine Themen der nächsten Jahre vor. Panorama-Ausblick draußen, große Visionen für Kiel drinnen.

Denn der Verwaltungschef hat große Pläne mit der Stadt. Kämpfer möchte aus „Kiel Sailing City“ auch „Kiel Science City“ machen. Ein neuer Stadtteil rund um den Campus der Kieler Uni. Ein Milliarden-Projekt. Unternehmen ansiedeln, Wohnungen bauen, Wissenschaft und Wirtschaft fördern, Lebensqualität steigern. Nach seiner Schätzung könnte für diese Vision zusätzlich zu den vom Land für die Modernisierung der Uni-Gebäude veranschlagten 500 Millionen Euro noch einmal dieselbe Summe investiert werden. Natürlich hat er auch „Schwarzbrot-Themen“ auf der Agenda, wie er es nennt. Sozialer Zusammenhalt. Bildungsgerechtigkeit. Verkehrswende. Bezahlbarer Wohnraum. Klimaschutz.

Die CDU ist unterdessen noch auf der Suche nach einem Gegenkandidaten für die OB-Wahl. Bis zur Kieler Woche will sie einen Herausforderer nominieren. Aktuell äußert sich nur einer, der bereits Erfahrung als Gegenkandidat von Kämpfer im letzten Wahlkampf gesammelt hat – CDU-Ratsfraktionschef Stefan Kruber. „Ich stehe dieses Mal nicht zur Verfügung“, sagte er auf Anfrage. Gründe seien seine familiäre Situation mit kleinen Kindern und sein Beruf als Rechtsanwalt. Die Kieler Grünen wollen sich ebenfalls im Juni festlegen – offen ist, ob sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken oder Ulf Kämpfer unterstützen. Kiels OB jedenfalls empfiehlt sich und glaubt, „dass es ungrünere Sozis gibt als mich“. Die Linken und die FDP haben sich ebenfalls noch nicht entschieden.

Auch wenn Ulf Kämpfer sich verändert hat, wie er sagt – mehr Mut zu Entscheidungen etwa , aber auch eine beständige „Tiefenunentspanntheit“ bei 60 bis 80 Stunden Arbeit im Namen Kiels in der Woche – in einem Punkt ist er sich optisch jedenfalls treu geblieben: Krawatten lehnt er immer noch ab.