Woa 2019 : Wacken Open Air feiert 30. Geburtstag: Wie sich das Festival verändert hat

Wacken Open Air: Am Donnerstag startet das größte Heavy-Metal-Festival der Welt.

von Tobias Stegemann

29. Juli 2019, 13:00 Uhr

Wacken | Wissen Sie, was eine Pommes-Gabel ist? Der Begriff wird ihnen in dieser Woche möglicherweise öfter über den Weg laufen. Nicht als Gegenstand, mit dem man frittierte Kartoffelstreifen isst, sondern als das Markenzeichen von 75.000 Menschen, die vom kommenden Donnerstag bis Sonnabend damit ihrer Musik huldigen – dem Heavy Metal. Und das tun sich nicht irgendwo, sondern in Schleswig-Holstein, in dem 1900-Seelen-Ort Wacken im Kreis Steinburg.

30 Jahre „headbangen“

Das Wacken Open Air (WOA) feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Zum 30. Mal entern die so genannten Metalheads das Dorf – und das vornehmlich in friedlicher Absicht. Verbrüderungsszenen am Gartenzaun zwischen langhaarigen Kuttenträgern und alteingesessenen Wackener Bürgern gehören in diesen Tagen zum Standard. Selbst die ältere Generation kommt aus ihrem Haus und grüßt mit dem Pommes-Pieker.

Aus Skepsis wurde Stolz

Es ist eines der vielen Beispiele, wie sich das Festival in den vergangenen Jahren gewandelt hat. Aus der anfänglichen Skepsis der Anwohner ist Stolz geworden. Inzwischen hat Wacken durch das Metal-Festival weltweit Bekanntheit erreicht. Welche Gemeinde im „echten Norden“ kann das schon von sich behaupten.

Fortschreitende Kommerzialisierung

Zu verdanken hat sie das in erster Linie den Machern Thomas Jensen und Holger Hübner, die beharrlich geblieben sind, auch in Zeiten als ihr Projekt zu scheitern drohte. Inzwischen hat das WOA ungeahnte Dimensionen erreicht. Wacken ist eben nicht nur einmal im Jahr, wie die Fans es gern besingen. Mittlerweile haben Jensen und Hübner eine Marke entwickelt und zahlreiche Ableger geschaffen, die sich durch das gesamte Jahr ziehen. Veranstaltungen wie die Wacken Winter Nights, die Full Metal Cruise oder Full Metal Holiday belegen, dass das Konzept funktioniert.

Eine fortschreitende Kommerzialisierung ist dabei die Kehrseite der Medaille. Bei der Größe und Vielzahl der Veranstaltungen müssen neue Zuschauergruppen erschlossen werden, um die Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. Wenn, wie bei den jüngsten Festivals, Volksmusiksänger Heino, Blödelbarde Otto oder wie in diesem Jahr die Country-Rocker von The Boss Hoss in Wacken auf der Bühne stehen, gefällt das nicht jedem puristisch veranlagten Metal-Fan.

Nachhaltigkeit im Fokus

Die Kritik nehmen die Macher zur Kenntnis, gehen aber ungerührt ihren Weg weiter. Und der Erfolg gibt ihnen Recht. Das anstehende Festival war binnen vier Tagen ausverkauft. Auf der anderen Seite steht das soziale Engagement, das in erster Linie durch die Wacken Foundation gelebt wird, sich aber auch in der Unterstützung weiterer Projekte niederschlägt. Zuletzt haben Jensen und Hübner das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt.

Ein Muss, um das Festival am Leben zu erhalten, wie Hübner sagt. Es bleibt ein kleiner Makel, den die beiden Macher in den kommenden Jahren ausmerzen wollen. Sie wollen die Mega-Band Metallica endlich nach Wacken holen. In diesem Sinne: Pommes-Gabeln raus!