Badische Neueste Nachrichten : Votum gegen Merkel

von Hanno Mönnich

03. September 2018, 13:18 Uhr

Nur vordergründig geht es um die Frage, wer künftig an der Spitze der Unions-Fraktion steht. Vielmehr gibt das Ergebnis Aufschluss darüber, über wie viel Autorität Angela Merkel im 13. Jahr ihrer Kanzlerschaft noch verfügt. Alle Stimmen gegen Kauder sind Stimmen gegen Merkel. In der Fraktion wächst das Unbehagen am autoritären Führungsstil des treuen Merkel-Vasallen aus dem „Ländle“.