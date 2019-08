Vorfreude auf vier königliche Tage

Wie sich Schleswig-Holstein auf einen ungewöhnlich langen Besuch von Margrethe II. von Dänemark einstimmt

von Frank Jung

30. August 2019, 13:41 Uhr

flensburg/schleswig/kiel | „Die Anspannung ist da, aber es ist eine freudige Anspannung.“ Wenn Bodil Bjerregaard Brocks, Leiterin des dänischen Seniorenheims in Flensburg, an den kommenden Dienstag denkt, dann weiß sie schon jetzt, dass das Datum in die Annalen ihrer Einrichtung eingehen wird: Das Heim ist der erste von 21 Programmpunkten, bei denen sich Dänemarks Königin Margrethe II. in der kommenden Woche in Schleswig-Holstein die Ehre gibt. Gleich vier Tage lang, von Dienstag, bis Freitag, ist die Monarchin südlich der Grenze zu Gast.

Die außergewöhnlich lange Visite soll auf das 100-jährige Jubiläum der Grenzziehung zwischen Deutschland und Dänemark im kommenden Jahr einstimmen. Ein Plebiszit hatte den Verlauf 1920 nach einem Jahrhundert voller Konflikte demokratisch festgelegt. Südlich der Grenze blieb eine dänische Minderheit mit heute rund 50 000 Angehörigen zurück. Die Königin setzt mit der von ihr selbst initiierten Reise nun die Botschaft: Die Dänen mit dem deutschen Pass genießen auch ein Jahrhundert später an höchster Stelle der dänischen Nation Aufmerksamkeit.



Schwimmende Residenz im Flensburger Hafen





„Unsere 74 Bewohner sind sehr stolz darauf, dass das Programm bei uns beginnt“, sagt Bjerregaard Brocks. „Wir empfinden das als große Anerkennung für die älteste Generation in der Minderheit.“ Erst danach kommen im Rathaus die Stadt-Oberen bei der Königin zum Zuge. Durch die Begegnung mit den Senioren kommt die Königin den Ereignissen von einst so nahe wie möglich: „Die Ältesten bei uns sind Jahrgang 1927. Sie gehören zur ersten Generation, die auf die damals neuen dänischen Schulen gegangen oder in neue dänische Vereine eingetreten ist“, erklärt die Leiterin. „Und ihre Eltern haben 1920 mit abgestimmt. Daran können sich unsere Leute noch aus persönlichen Erzählungen erinnern.“ Auch kulinarisch will man zeigen, dass man einen dänisch geprägten Alltag lebt: Zum Königinnen-Besuch im Altenheim gibt es „kransekage“, ein typisches Gebäck aus Marzipanteig, außen in Schlangenlinien mit Zuckerguss verziert.

Basis der vier Margrethe-Tage in Schleswig-Holstein ist die königliche Yacht „Danebrog“. Mit dem antiquarischen Prachtschiff wird die Regentin am Dienstagmorgen in Flensburg einlaufen und dort an Bord viermal übernachten. Innerhalb des Bundeslands bewegt sie sich im Audi A8 oder 7er-BMW aus dem Fuhrpark der Landesregierung. Am ersten Tag sind nur Kurzstrecken zu bewältigen, gilt er doch komplett Deutschlands nördlichster Stadt. Etwa geht es dort noch ins dänische Gymnasium Duborg-Skolen und zur Hightech-Schmiede Danfoss Silicon Power.

Protokollarischer Höhepunkt der Visite ist am Mittwoch ein Empfang durch Ministerpräsident Daniel Günther und Landtagspräsident Klaus Schlie im Landeshaus. Das gesamte Jamaika-Kabinett nimmt im Gästehaus der Landesregierung an einem „Frokost“ teil. Was das Geschenk für die oberste Dänin sein wird, verrät Günther noch nicht – wohl aber, dass er sich vom Protokollchef der Landesregierung eigens für die Etikette im Umgang mit königlichen Hoheiten unterweisen lässt. „Ich versuche, mir das alles zu merken und dann eine einigermaßen ordentliche Figur zu machen“, sagt der Politiker. Zum Beispiel, auf keinen Fall eine Armlänge vor der Monarchin zu gehen, wenn er sie bei gleich zwölf der Termine begleitet.

Der Ministerpräsident kann an eine Vier-Augen-Unterredung mit der Königin kurz nach seinem Amtsantritt 2017 in Kopenhagen anknüpfen. „Sie hat wirklich eine herzliche Art, mit Menschen umzugehen“, findet er. „Die Königin hat ja hohe Beliebtheitswerte auch in unserem Land. Deshalb glaube ich, dass viele die Gelegenheit nutzen, auch einen Blick auf sie zu erhaschen. So volksnah wie sich die Königin immer gibt, glaube ich, dass das schöne Begegnungen werden.“ Unter anderem Haithabu, Schloss Gottorf, die dänische Kirche in Friedrichstadt, Geomar in Kiel oder die dänische Schule in Risum-Lindholm in Nordfriesland bieten sich für Schaulustige an.

„Der Besuch wird die Verbindungen zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark weiter stärken“, zeigt sich Günther sicher. Mit Blick auf den Bau des Wildschweinzauns an der dänischen Grenze klammert er zwar nicht aus, „dass wir in beiden Ländern in einigen Bereichen unterschiedliche Auffassungen haben“. Aber: „Dafür arbeiten wir auf vielen anderen Gebieten ausgesprochen gut zusammen.“ Der Ministerpräsident möchte „zeigen, dass Schleswig-Holstein wesentlich von einer erfolgreichen Minderheitenpolitik ausgemacht wird. Da können wir mit diesem Besuch ein großes Zeichen an Europa senden.“ Zentral am Programm findet er den Besuch „zahlreicher kultureller Schätze. Mögen sie uns in der Vergangenheit auch manchmal getrennt haben, so führen sie uns doch historisch zusammen.“



Das Danewerk wird für den Gast ein Höhepunkt





Ein Höhepunkt aus Sicht der Königin, so verlautet aus Kreisen, die sich um die Vorbereitung kümmern, wird die Station am Verteidigungswall Danewerk sein. An dem frischgebackenen Unesco-Welterbe südwestlich von Schleswig wird die Monarchin am Donnerstag eine entsprechende Plakette enthüllen. Archäologie ist seit Studententagen eine besondere Leidenschaft Ihrer Majestät. Das Danewerk-Museum wird ihr Ausgrabungsfunde aus der jüngsten Zeit vorstellen. Zudem will die Königin erstmals den einzigen historischen Durchlass durch das Danewerk durchschreiten. Dieses buchstäbliche „Tor zum Norden“ ist erst 2010 entdeckt worden.

Allein am Danewerk erwartet die dänische Minderheit an die 1000 Schüler und Kindergartenkinder aus den eigenen Reihen als Zaungäste. Für sie wurden eigens Papierfähnchen zum Wedeln verteilt. „Das Interesse ist riesig“, sagt der Sprecher der dänischen Kultur-Organisation Sydslesvigsk Forening, Lars Erik Bethge. Publikumsgäste nicht mitgerechnet, werde die Königin bei ihren Terminen rund 1200 geladene Mitglieder der Minderheit treffen. An den Vorbereitungen dazu seien mehrere Hundert Leute beteiligt.

Den größten Aufwand erfordert ein zweistündiger Festabend am Mittwoch in der A.P. Møller-Schule in Schleswig. In dem hypermodernen Gymnasium, das die Königin 2008 selbst eingeweiht hat, stellt sich die Minderheit in ihren künstlerischen Facetten vor. Für Aufsehen dürfte eine Besonderheit gleich bei der Begrüßung sorgen: Dort wird Margrethe nicht wie sonst von einem kleinen Mädchen mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen. Die Gastgeber bieten für den Blumengruß zur Abwechslung einen Jungen auf, der zudem schon in die 8. Klasse geht.

„Wir freuen uns, dass durch den Besuch noch einmal über Schleswig-Holstein hinaus daran erinnert wird, dass es hier eine besondere Grenze gibt“, sagt SSF-Sprecher Bethge. „Und dass die Königin auch Kiel besucht, spiegelt zugleich das gute Verhältnis wider, das es zwischen dem Land und Dänemark gibt.“ Möge sich die dänische Minderheit auch 1920 zunächst eine Grenze weiter südlich gewünscht haben, „so ist unsere 1920-Geschichte inzwischen auch eine sehr positive, auf ihre eigene Art.“