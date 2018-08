SG Flensburg-Handewitt : Vorbildlicher Profi

SG-Trainer Maik Machulla ist von seinem neuen Kreisläufer Johannes Golla beeindruckt

von Jan Wrege

07. August 2018, 14:24 Uhr

Es ist eine besondere Beziehung, die Johannes Golla und die SG Flensburg-Handewitt verbindet – schon bevor der Kreisläufer sein erstes Bundesligaspiel für den deutschen Handballmeister absolviert hat.

Am Flensburger Titelgewinn hat Golla gewissen Anteil, denn am 24. Mai siegte er mit der MT Melsungen 24:23 bei den Rhein-Neckar Löwen, was der SG überraschend die Chance auf die Schale eröffnete. „Es war ein gutes Spiel von uns. Ich glaube, die Löwen wissen heute noch nicht, wie ihnen geschehen ist“, sagt Golla, der danach mit einiger Anspannung den Flensburger Endspurt verfolgte. Und sein erstes Bundesligaspiel erlebte er vor zweieinhalb Jahren ausgerechnet in der Flens-Arena – allerdings noch auf der Melsunger Bank, zu einem Einsatz kam es damals noch nicht.

Gleichwohl war Golla beeindruckt von der Hölle Nord: „Es ist etwas Besonders, hier einzulaufen. Das ist eine der lautesten Hallen. Ich freue mich, dass ich hier jetzt Heimspiele habe“, sagt der 20-Jährige. Überhaupt freut sich der Kreisläufer „auf so etwas Großes“, bei einem Spitzenverein zu spielen, in der Champions League dabei zu sein. „Bisher habe ich viele Wochenenden im Wohnzimmer vor dem Fernseher verbracht – das ist ja jetzt vorbei“, meint Golla, der sich schnell entschieden hat, als die Flensburger bei ihm anklopften. „Es gab noch einige Angebote, aber nichts, wo ich lange überlegen musste. Für mich kam nur Flensburg oder Melsungen in Frage.“ Nun wohnt er mit Freundin Elena im Herzen der Fördestadt. Die Hessen verließ er nicht leichten Herzens. Er fühlte sich wohl dort, wo er zum Bundesligaspieler geformt wurde. Am Ende hat er doch den Drei-Jahres-Vertrag bei der SG unterschrieben, der Perspektive wegen.

Diese sieht auch Maik Machulla für den 20-Jährigen. „Johannes ist in meinen Augen der interessanteste Spieler seines Jahrgangs auf seiner Position“, begründete der SG-Trainer die Entscheidung für Golla. Das positive Bild des gebürtigen Wiesbadeners hat sich bei Machulla nach den ersten Wochen der Vorbereitung noch gestärkt. „Es ist wirklich beeindruckend, wie weit er mit seinem 20 Jahren ist, sowohl in physischer Hinsicht als auch darin, wie er über den Job denkt“, sagt der SG-Trainer, der Golla als vorbildlichen Profi erlebt: „Er ist lernwillig, notiert sich vieles, er ist kommunikativ und körperlich stellt er alles in den Schatten.“ Das kann man so sagen. 110 Kilo bei 1,95 Größe – es fällt auf, wenn Golla im Raum steht.

„Ich war schon mal schwerer. Das ist jetzt das Gewicht, mit dem ich mich wohlfühle“, sagt der Kreisläufer, der auch für den Mittelblock in der Abwehr in Frage kommt. Dort kann das Kraftpaket durchaus flexibel eingesetzt werden. Unter seinem ersten Trainer in Melsungen, Michael Roth, spielte er einen eher defensiven Part. Dessen Nachfolger Heiko Grimm setzte Golla auch in offensiven Deckungsformationen ein.

„Ich spiele gern Abwehr“, sagt er und will alles annehmen, was im Wechsel oder auch im Zusammenspiel mit den Kreisläuferkollegen und ebenfalls Abwehrmittespielern Anders Zachariassen und Simon Hald auf ihn zukommt. „Wir sind ja drei unterschiedliche Typen. Wichtig ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen, denn keiner kann eine Saison allein stemmen“, weiß Johannes Golla.

In Melsungen hat er früh gelernt, Verantwortung zu tragen. Eigentlich sollte das Talent behutsam aufgebaut werden, doch dann kamen Verletzungen von Felix Danner und Marino Maric in die Quere. Der junge Mann musste früh ins Feuer, bewährte sich und wurde zur Stammkraft. Diesen Status muss er sich in Flensburg wieder erkämpfen und dazu ist er mehr als bereit. „Ich gebe immer alles“, sagt Johannes Golla selbstbewusst, als er nach seinen Stärken befragt wird, „wenn ich mal einen Tag erwische, an dem die spielerische Qualität nicht top ist, versuche ich das durch Kampf wettzumachen.“