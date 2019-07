Vorbereitet auf Konsum-Dschungel

Uetersener Rosenstadtschule reicht Aktivitäten für Auszeichnung als Verbraucherschule 2018/2019 in Gold ein

von Sylvia Kaufmann

22. Juli 2019, 11:32 Uhr

Uetersen | Zum dritten Mal zeichnet der Verbraucherzentrale-Bundesverband (vzbv) Schulen als „Verbraucherschulen“ aus. Bis zum 30. September können sich Bildungseinrichtungen aus ganz Deutschland, die ihren Schülern Alltags- und Konsumkompetenzen in besonderem Maße vermitteln, bewerben.

Auch die Uetersener Rosenstadtschule, die bereits für das Schuljahr 2017/2018 als Verbraucherschule in der Kategorie Silber ausgezeichnet wurde, will sich erneut beteiligen. Diesmal in der Kategorie Gold. Denn die Aktivitäten und Projekte an der Gemeinschaftsschule im gerade zu Ende gegangenen Schuljahr rund um Verbraucherbildung waren in allen Klassenstufen angesiedelt, zum Teil fächerübergreifend und vielfältig.

Die Fäden hierfür hat Lehrerin Christine Bellwon (kleines Foto) in der Hand. Die junge Pädagogin unterrichtet das Fach Verbraucherbildung. Das Schulfach wurde 2009 in Schleswig-Holstein eingeführt und löste das Fach Haushaltslehre ab. Rosenstadtschüler im siebten Jahrgang haben zwei Unterrichtsstunden in der Woche Verbraucherbildung, in den höheren Jahrgängen wird die Thematik als Wahlpflichtunterricht angeboten. In ihrem Unterricht vermittelt Bellwon ihren Schülern Wissen, das sie befähigt, sich im Konsum-Dschungel zurechtzufinden und selbstbewusste Entscheidungen in den Alltagsbereichen Wohnen, Finanzen, Gesundheit und Ernährung zu treffen. Dafür holt die Pädagogin regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein Experten aus der Praxis in den Unterricht und arbeitet fächerübergreifend mit anderen Lehrern und Fachbereichen der Rosenstadtschule zusammen. „Wenn wir zum Beispiel das Thema Kredite und Zinsen im Verbraucherunterricht behandeln, dann koordinieren wir das mit den Fächern Mathematik und Informatik. Und so können die Jugendlichen ihren Haushaltsplan in einer Exceltabelle erstellen“, erläutert Bellwon. Experten der Verbraucherzentrale erläuterten im vergangenen Schuljahr Rosenstadtschülern das Für und Wider von Versicherungen, informierten sie über Rechtsirrtümer im Alltag und über Schuldenfallen. Über den Sinn und Zweck von Steuern und Steuererklärungen konnten sie sogar mit dem Staatssekretär im Finanzministerium Schleswig-Holstein Udo Philipp diskutieren. Auch ihn hatte die engagierte Verbraucherbildungslehrerin Bellwon an die Schule geholt.

Und auch Workshops in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Wedel zur Medienkompetenz, digitaler Zivilcourage oder mit der ATS-Suchtberatung Tornesch-Uetersen zu Alltagssüchten hat Bellwon organisiert. „Wir wollen unsere Schüler befähigen, kritische Konsumenten zu werden“, betont die junge Lehrerin. Sie hat das Fach Verbraucherbildung an der Universität Flensburg studiert und unterrichtet seit 2014 an der Rosenstadtschule.

Auch die Vorbereitung auf die Berufswelt durch Tipps von Experten für Bewerbungsgespräche und Aktivitäten im Rahmen der Kreisumwelttage gehörten im vergangenen Schuljahr zur Verbraucherbildung an der Rosenstadtschule. Auch das Zusammenstellen von Einkäufen für eine gesunde Ernährung trotz eines kleinen Budgets hat Bellwon ihren Schülern vermittelt und mit Achtklässlern selbst gekochten Kartoffelbrei mit Kartoffelbrei aus der Tüte geschmacklich verglichen.

Zu den Aktivitäten, die Bellwon nun für die Bewerbung zur Verbraucherschule in Gold anführen wird, gehören auch die Projekte „Deckel gegen Polio“, „Mein Handy hat doch nichts mit Krieg zu tun“, „Energiesparen lohnt sich“, „Die lange Reise einer Jeans“ oder „Fleisch am laufenden Band“. Auch Wasser- und Naturprojekte, die Mülltrennung und den Schreibwarenladen an der Schule, in dem es Stifte und Hefte mit dem Umweltzeichen Blauer Engel gibt, wird Bellwon nennen.

„Wir würden uns freuen, wenn unsere Aktivitäten für eine Auszeichnung in Gold reichen würden“, so Bellwon. Im vergangenen Jahr hatten sich 41 Schulen aus 13 Bundesländern für die Auszeichnung Verbraucherschule beim vzbv beworben. Die Uetersener Rosenstadtschule gehörte zu den sechs aus Schleswig-Holstein ausgezeichneten Schulen.