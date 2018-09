Star Trek-Buch : Von Spock bis zu den Klingonen

52 Jahre Raumschiff Enterprise: Björn Sülter veröffentlicht umfassendes Sachbuch über Star Trek.

von Doris Smit

27. September 2018, 14:56 Uhr

Klingonen und Romulaner, Kirk und Spock, Scotty und Uhura – seit Gene Roddenberry die Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ erdacht hat, sind 52 Jahre vergangen. Nun hat ein Autor aus dem Dänischen Wohld das Buch „Es lebe Star Trek - Ein Phänomen, zwei Leben“ veröffentlicht. „Es ist das umfassendste Sachbuch zum Thema Star Trek in deutscher Sprache, das es zur Zeit gibt“, sagt Björn Sülter und beschreibt, wie es dazu gekommen ist.

„Ich war sieben Jahre alt, als ich 1984 meinen ersten Star Trek-Film im Kino gesehen habe, und er hat mich sofort gefesselt“, berichtet der heute 41-Jährige, der mit Frau und Tochter in Borghorsterhütten lebt. Das war bereits der dritte Film der Reihe, aber von da an hat es Sülter nicht mehr losgelassen. Er habe die alte Serie nachgeholt und seine Leidenschaft für das Science-Fiction-Genre war geweckt. „Ich habe alle folgenden Star Trek-Filme immer gleich am Premierentag gesehen“, sagt er. In den 90er-Jahren erlebten die Star Trek-Geschichten und Charaktere auch in Deutschland einen Aufschwung. Captain Picards Serie lief hierzulande an und der Boom begann. „Conventions, Trek-Dinner – das war die goldene Zeit für Star Trek in Deutschland“, sagt Sülter.

Das 528 Seiten starke Buch „Es lebe Star Trek – Ein Phänomen, zwei Leben“ ist keine reine Faktensammlung aus 52 Jahren Star Trek. „Die Fakten kann man einfacher bei Wikipedia nachlesen“, sagt Sülter. „Star Trek hat mich mein Leben lang verfolgt, mich in jeder Lebensphase begleitet. Deshalb ist auch das Buch sehr persönlich geworden“, verrät der Autor. Besonders fasziniert habe ihn immer die politische Weitsicht. „Lange bevor die USA mit Obama einen schwarzen Präsidenten hatte, hatte die Enterprise mit Benjamin Sisko einen schwarzen Captain – oder mit Kathryn Janeway eine Frau auf der Brücke“, sagt er und lacht.

„Ich habe ein Buch geschrieben, das ich selber gern über die fünf Jahrzehnte gelesen hätte. Ob es mir gelungen ist, müssen die Leser entscheiden.“ Es sei keine Lobpreisung, er gehe kritisch mit allem um. Da er seit Jahren Rezensionen für verschiedene Portale wie Serienjunkies oder Quotenmeter schreibt, ist Fans sein Stil bereits wohlbekannt. „Bei mehr als 700 Serienfolgen und 13 Kinofilmen ist logischerweise auch mal Schrott dabei“, weiß er. „Eingefleischte Fans finden seinen kritischen Ansatz auch schon mal zu hart. „Andersherum wird ein Schuh draus. Wenn man etwas so sehr liebt, darf und sollte man auch sagen, wenn es mal richtig schlecht ist“, sagt Sülter dazu.

Ehrlich Worte sind also zu erwarten, wenn Sülter die Geschichten hinter den Kulissen erzählt und Stärken, Schwächen beleuchtet. Angefangen mit den Abenteuern des Captain Kirk über die erfolgreichen Reboot-Kinofilme von J. J. Abrams ab 2009 bis zur neu gestarteten Fernsehserie „Star Trek: Discovery“ oder der geplanten Verfilmung durch Regisseur Quentin Tarantino.

Das Buch enthält Illustrationen von Ralph Sander sowie verschiedene Experten-Kommentare. „Es lebe Star Trek – Ein Phänomen, zwei Leben“ ist online erhältlich oder im Buchhandel zu bestellen.