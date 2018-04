Von Malerei bis zur Fotografie

Am 6. Mai öffnen Künstler und Kulturschaffende in Tornesch ihre Ateliers / Im Pomm 91 treten die Wortakrobaten auf

von Klaus Plath

30. April 2018, 16:05 Uhr

Der 6. Mai 2018: An diesem Tag lockt nicht nur die Kommunalwahl, auch der diesjährige Kulturtag bietet zahlreiche Gründe, sich auf eine Tour durch Tornesch zu begeben. An neun Standorten in der Stadt zeigen Künstler und Kulturschaffende ihr Können. Für Sonnabend, 5. Mai, sind zudem die Wortakrobaten aufgerufen, ihr Können beim Poetry Slam im Pomm 91 zu zeigen.

Es ist bereits das sechste Mal, dass der Kulturverein Tornescher Allerlei (ToAll) den Kulturtag organisiert. Er sollte − so die Idee bei der Einführung − als Plattform für die Präsentation von und die Begegnung mit Kunst und Kultur in der Stadt dienen. Früher sei die Veranstaltung an den Kreiskulturtag gekoppelt gewesen, berichtet die stellvertretende ToAll-Vorsitzende Christiane Vennemann. „Doch dann haben wir uns gedacht: ‚Wir haben so viele Künstler vor Ort, wir können es auch selbst machen‘“, so Vennemann. Mittlerweile habe sich die Veranstaltung bewährt und für viele Tornescher sei es fast schon Tradition, am Kulturtag eine Radtour durch die Stadt zu unternehmen, berichtet die Zweite Vorsitzende.

Die Bandbreite der Angebote ist auch in diesem Jahr wieder abwechslungsreich (siehe Info-Kasten). In der Zeit von 11 bis 17 Uhr erwarten die Besucher unter anderem Malereien, Kollagen, Möbel, Keramiken und Fotografien. Teil des Kulturtags ist in diesem Jahr auch der Mölln-Hof. Das dort beheimatete volkskundliche Museum der Kulturgemeinschaft Tornesch öffnet am 6. Mai zum ersten Mal in 2018 seine Türen. Die Besucher können zudem alte Geräte, wie einen Handwebstuhl, hautnah erleben.



Beim Poetry Slam kann jeder mitmachen





Der Auftakt zum Kulturtag erfolgt bereits am Sonnabendabend. Für 20 Uhr laden Vennemann, Vereinschef Harald Scharffenstein und ihre Vereinskollegen zum Poetry Slam in die Begegnungsstätte Pomm 91 ein. Während des literarischen Vortragswettbewerbs werden die Teilnehmer dem Publikum selbstgeschriebene Texte innerhalb einer bestimmten Zeit vortragen. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger. Mehrere Halbprofis haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, erläutert Scharffenstein. Doch mitmachen kann grundsätzlich jeder, betont der Vorsitzende. Anmeldungen werden per E-Mail entgegengenommen. Für die drei besten Slammer gibt es Geldpreise, der Sieger kann sich zudem über einen Wanderpokal freuen − den er im kommenden Jahr beim Auftakt zum siebenten Kulturtag wieder verteidigen kann.



>

Karten für den Poetry Slam gibt es zum Preis von fünf Euro in Tornesch beim Fahrradladen Eisenross, Optiker Bade, Zeitschriften Geisler, Textilhaus Rehrbehn, in Uetersen beim Tabakstübchen Jäger und in Pinneberg im Bücherwurm. Zudem unter www.toall.de und an der Abendkasse (7,50 Euro). Teilnehmer melden sie per E-Mail an toall@gmx.de an.