Avatar_shz von

16. April 2020, 20:25 Uhr

Kiel | Die Schulen haben geschlossen, aber der Unterricht geht weiter, digital und am Wohnzimmertisch. So lautet jedenfalls die Ansage der Kultusminister für die Corona-Krise. Es gibt sie und zwar nicht zu wenige: Lehrer, die sich in Coronazeiten intensiv um ihre Schüler kümmern, mit ihnen in Mail- oder Telefonkontakt stehen, Fragen beantworten und die Prozentrechnung in selbst gemachten Youtube-Videos erklären. Es gibt rührende Geschichten von Deutschlehrern, die Gedichte per Telefon abfragen, und neben Aufgaben auch Freizeittipps mitschicken.

Tatsache ist aber, dass es neben einer Vielzahl engagierter Lehrkräfte auch etliche gibt, die ihre Schüler allein lassen – und sich weder um das schulische Fortkommen kümmern noch um die Folgen der häuslichen Isolation. Bei einer Umfrage des Landeselternbeirats der Gesamtschulen gaben fünf Prozent der 2600 befragten Eltern mit Kindern aus den Klassen 9 bis 13 an, dass es von der Schule keine Materialien gegeben habe, weder telefonisch noch per Mail oder in Papierform.

Offenbar gibt es sogar große Unterschiede nicht nur von Schule zu Schule, sondern auch von Lehrer zu Lehrer in der gleichen Schule. So berichten Schüler, dass sie mit einigen Lehrern fast täglich in Kontakt stehen und von anderen so gut wie gar nichts hören. „Die Deutschlehrerin fragt nach, ob wir klar kommen. Von der Mathe-Lehrerin habe ich seit vier Wochen nichts gehört und keine Aufgaben bekommen“, so ein Viertklässler aus Kiel.

Auch eine nicht repräsentative Blitzumfrage der SPD bei 180 Eltern und Schülern bestätigt das. 15 Prozent gaben an, von ihrer Schule nichts gehört und gesehen zu haben, während 17 Prozent sogar von täglichen Kontakten zu Lehrern berichten.

Das Kieler Bildungsministerium weist darauf hin, dass die Schulschließungen infolge der Corona-Pandemie kurzfristig angeordnet wurden. „Wir hatten keinen Vorlauf, um Lehrkräfte und Schulleitungen darauf vorzubereiten, wie und in welchem Umfang das Lernen vom 16. März bis zu den Osterferien ohne Präsenzunterricht zu ermöglichen ist“, erläutert Ministerin Karin Prien. Viele Lehrer hätten jedoch schnell reagiert und Materialien und Aufgaben organisiert. „Wir haben die Schulleitungen und Lehrkräfte gebeten, mit den Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit auf jeden Fall im Kontakt zu bleiben“, so Prien. „Mein überwiegender Eindruck ist, dass dies auch der Anspruch vieler Lehrkräfte ist.“ Es gebe aber sicher im Einzelfall auch Schulen oder einzelne Lehrkräfte, bei denen das nicht in hinreichendem Ausmaß geklappt habe. „Das arbeiten wir gemeinsam mit den Schulen auf und fragen, ob wir als Ministerium hier noch unterstützen können“, kündigte Prien an. Man arbeite derzeit daran, das Lernen mit digitalen Medien deutlich auszubauen, und werde hierbei die Schulen nach den Osterferien besser unterstützen können. Dies gilt insbesondere für die Abwendung von sozialen Härten.