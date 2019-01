Vom Winter in die Tropen

Rosenkinder-Reisegruppe startet demnächst in Richtung Sri Lanka / 1000 Brillen im Gepäck / Geförderte Kinder werden besucht

von Klaus Plath

30. Januar 2019, 16:05 Uhr

Minustemperaturen in Uetersen − 30 Grad in Sri Lanka. „Es ist schon ein besonderes Vergnügen, direkt aus dem winterlichen Uetersen in das sommerliche Sri Lanka aufzubrechen“, freut sich Dieter Kaske, Vorsitzender des Fördervereins Rosenkinder, auf die bald beginnende Rundreise und den Besuch mehrerer vom Uetersener Verein finanzierte Hilfsprojekte in dem kleinen Land am Südzipfel des indischen Subkontinents. Inzwischen profitieren mehr als 100 Jungen und Mädchen von dem Engagement der Fördergemeinschaft. Begleiten werden Kaske 14 Mitglieder aus Uetersen und Umgebung.

Für sieben Reisende ist es der erste Trip nach Sri Lanka. Die letzten Abstimmungen wurden bei einem typischen Sri-Lanka-Essen getroffen und das besondere Reisegepäck verteilt. Darin enthalten sind auch die zirka 1000 auf dem Uetersener Weihnachtsmarkt am 2. Adventwochenende 2018 gesammelten Brillen (wir berichteten). Aussortiert, gereinigt und vermessen wurden sie von einem fachlich versierten Vereinsmitglied. Kaske sagte zum Reiseverlauf: „Ein umfangreiches Projektprogramm neben einer Rundreise durch das wunderbare Land aber auch Erholung stehen an. Die vielfältigen Rosenkinder-Projekte werden besucht und als Höhepunkt gibt es eine Ehrung mit einem Rosenkinder-Award-2019 für die ehrenamtlichen Helfer in Sri Lanka, ohne die die erfolgreiche Hilfe für die Patenkinder, Unterstützung und Ausbildung von Waisenmädchen und vieles mehr nicht möglich wäre.“ Der deutsche Botschafter in Sri Lanka Jörn Rohde hat die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung am 26. Februar übernommen. Dankschreiben und Grüße von Bürgermeisterin Andrea Hansen, Bürgervorsteher Adolf Bergmann und Honorarkonsul von Sri Lanka Olav C. Ellerbrock sind ebenfalls für die ehrenamtlichen Helfer aus Sri Lanka im Gepäck.

Viele interessante Eindrücke, Begegnungen und Erfahrungen warten auf die Reisegruppe aus Uetersen. „Wir werden nach Rückkehr Anfang März von der Reise berichten. Unter Rosenkinder in den sozialen Netzwerken und auf der Homepage gibt es vorher bereits Informationen und Bilder zur Reise“, macht Kaske neugierig und ermuntert auch zur Mitfahrt im kommenden Jahr. Denn 2020 wird es während der kalten Jahreszeit in Deutschland erneut eine Vereinsreise nach Sri Lanka geben.

>www.rosenkinder.org