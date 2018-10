Vom Marinekonflikt zum Volksaufstand

Serie Teil 2: Jeder Versuch, der den Aufruhr unter den Matrosen eindämmen soll, wird zum Bumerang – und lässt die Lage weiter eskalieren

von Frank Jung

08. Oktober 2018, 09:19 Uhr

Vor 100 Jahren hat Schleswig-Holstein den Lauf der nationalen Geschichte bestimmt: Mit den ersten Arbeiter- und Soldatenräten Deutschlands brachten Aufständische von Kiel aus das Kaiserreich zu Fall. Sie ebneten den Weg zum Frieden nach dem Ersten Weltkrieg und bereiteten der Weimarer Republik den Boden. Eine zehnteilige Serie zeichnet Ereignisse und Folgen nach.

„Markgraf“, „König“, „Großer Kurfürst“: Es sind Linienschiffe mit staatstragenden Namen, die in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1918 um 1.45 Uhr durch den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel einlaufen. Trotzdem werden sie die althergebrachten Verhältnisse zum Einsturz bringen. Mit der Ankunft des III. Geschwaders der Kriegsmarine im größten deutschen Flottenstützpunkt beginnt für das Kaiserreich die Uhr zu ticken. Die drei Schiffe tragen den Keim zum Umsturz an Land. Es wird ein Countdown von nicht mal zehn Tagen sein.

Gedacht ist das Anlaufen Kiels als das exakte Gegenteil: Die Stadt ist der Heimathafen des Verbands, und das soll seine 5000 Matrosen eigentlich besänftigen. Zwei Tage vorher haben die kriegsmüden Mannschaften vor Wilhelmshaven den Befehl verweigert, zu einer letzten Schlacht gegen England auszulaufen. Um die Gemüter abzukühlen, will die Admiralität fürs erste großzügig Landurlaub gewähren.

Bereits während der Fahrt durch den Kanal vergrößert jedoch ein zusätzlicher Aufreger die Wallung an Bord: 47 Matrosen auf der „Markgraf“ werden als angebliche Rädelsführer der Meuterei vor Wilhelmshaven festgesetzt und noch von der Holtenauer Schleuse aus in Arrestanstalten abtransportiert.

Kiels Marinegouverneur Wilhelm Souchon hat der Import von 5000 aufgebrachten Soldaten gerade noch gefehlt. Unter den 50 000 Landangehörigen der Marine in Kiel wachsen die Zweifel am Sinn des Kriegs. Der Gouverneur weiß um die Unzufriedenheit unter den mehr als 70 000 Werftarbeitern. Die schlechte Versorgung im vierten Kriegsjahr und die fehlende Aussicht auf einen Sieg lässt sie mit den Verhältnissen hadern.

Zum ersten Jahrestag der bolschewistischen Revolution in Russland am 7. November bereiten die Werftbelegschaften einen Streik vor. Vergebens versucht Souchon am Vormittag des 1. November, den Geschwaderkommandanten schleunigst zum Auslaufen zu bewegen. Die meisten der Matrosen sind da längst auf Landgang. Und fangen an, genau das zu tun, was Souchon ahnt: Sie verbinden sich mit der gärenden Masse in der Stadt.



Die Obrigkeit drängt den Protest auf die Straße





Zunächst geht es den Matrosen nicht um politische Forderungen. Sie wollen ihre gefangen genommenen Kameraden befreien. Um zu beraten wie, versammeln sich am frühen Abend des 1. November 250 Matrosen im Gewerkschaftshaus in der Legienstraße. Man kommt nicht so recht zu einem Ergebnis und vertagt sich auf morgen. Da aber hat der Staatsschutz das Gewerkschaftshaus schon abgesperrt. Ein Spion hatte einen Hinweis gegeben.

Daraufhin kommt es wie immer beim Matrosenaufstand: Jeder Schritt, der etwas eindämmen soll, zündet die nächste Eskalationsstufe.

Weil die Matrosen nicht unter Dach tagen können, weichen sie am 2. November auf den Exerzierplatz im Vieburger Gehölz aus. Es liegt im Süden der Stadt im Umfeld des heutigen Fernsehturms. Schon 600 Personen zählt die Gruppe, als sie auf dem Platz eintrifft. Darunter auch ein Gutteil Einheimische. Einige sind Mitglieder der Unabhängigen Sozialdemokraten (USPD), und dadurch wird das zunächst militärische Aufbegehren politisch. Seit 1917 besteht diese Links-Abspaltung der SPD, weil sie schon damals ein sofortiges Kriegsende und ein radikal-sozialistisches Politik- und Gesellschaftssystem gefordert hat. Der Kieler USPD-Aktivist Karl Artelt sieht jetzt seine Stunde gekommen.

Schon früher im Krieg hat er sich als einer der Streikführer auf der Germaniawerft hervorgetan. Nach einer Haftstrafe ist er nun zu einer Torpedoreparaturwerkstatt in der Wik abkommandiert. Artelt schlägt die Brücke zum Massenprotest: Für den Nachmittag des kommenden Tags ruft er zu einer Volkskundgebung auf. „Arbeiter demonstriert in Massen, lasst die Soldaten nicht im Stich!“ heißt es in einem USPD-Flugblatt. Über ihr Netzwerk trommeln die Linken für die Veranstaltung – und so kommen am 3. November gegen 17 Uhr schon 6000 Demonstranten im Vieburger Gehölz zusammen.



Hilferuf an die Reichsregierung





Die Marineführung hat noch versucht, die Matrosen durch einen „Stadtalarm“ auf die Schiffe zurückzurufen – vergeblich. Die Gemeinschaft ermutigt die Protestler: Man beschließt, vom Exerzierplatz direkt zur Arrestanstalt in der Karlstraße zu marschieren. Dort will man die gefangenen Matrosen herausholen. Das Ziel liegt im Stadtteil Brunswik, nahe des heutigen Bildungsministeriums. Im Mündungsbereich der südlichen Feldstraße stößt der Aufstand um 19 Uhr zum ersten Mal auf Gegenwehr: Eine Ausbildungskompanie hat Order, die Menschenmenge zu stoppen. Nachdem der Protestzug eine Polizeisperre durchbrochen hat, eröffnen die Nachwuchssoldaten das Feuer. Sieben Demonstranten sterben, 29 werden verwundet. Die Feuerwehr wird eingesetzt, um die Menschenmassen auseinanderzutreiben.

Gouverneur Souchon ist bereits vor dem Zusammenstoß aufgegangen, dass er ohne Hilfe von außen nicht mehr Herr der Lage werden und dass es mit Gewalt allein nicht getan sein wird. Schon nach einer internen Lagebesprechung am Vormittag des 3. November hat er per Telegramm die Reichsregierung alarmiert: Zur Beruhigung der Lage möge man mit „Regierungssozialisten“ – also der herkömmlichen SPD – zusammenarbeiten: „Bitte wenn irgend möglich hervorragenden sozialdemokratischen Abgeordneten hierher zu schicken um im Sinne der Vermeidung von Revolution und Revolte zu sprechen.“

Da fällt zum ersten Mal, der historische Begriff mit Blick auf den Matrosenaufstand: Revolution liegt in der Luft.

Wie sie sich endgültig Bahn gebrochen hat, erzählt die Folge am nächsten Montag.