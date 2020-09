Vom Idol zum Verstoßenen

Avatar_shz von shz.de

12. September 2020, 18:51 Uhr

Franz Beckenbauer feiert seinen 75. Geburtstag, und die Fußballsaison 2020/21 startet mit dem DFB Pokal – zwei Ereignisse, die erst einmal nichts miteinander zu tun haben. Außer, dass beide unter widrigen Umständen stattfinden.

Beim Jubilar fühlt es sich besonders bitter an. Ich muss dazu sagen, dass ich vom Spieler Beckenbauer begeistert war, seit ich ihn 1966 bei der WM das erste Mal sah. Als Teamchef der Nationalmannschaft hat er mich nicht nur wegen seiner Erfolge – Vizeweltmeister 1986, Weltmeister 1990 – überzeugt, sondern auch, weil er uns Journalisten (fast) immer Rede und Antwort stand. Aber besonders schätzen gelernt habe ich ihn als Mensch, der offen auf andere Menschen zugegangen ist.

Letzteres hat in den vergangenen Jahren gelitten. Ich gebe zu, ich bin mit Franz Beckenbauer befreundet und deshalb sicher befangen. Und sollte nachweislich bei der WM-Vergabe 2006 gegen geltendes Recht verstoßen worden sein, muss das geahndet werden. Doch bisher gibt es zwar reichlich Vermutungen und Ungereimtheiten, aber eben keine Beweise.

Trotzdem ist Beckenbauer längst bestraft worden. Er hat sehr unter den Anschuldigungen gelitten und tut es immer noch. Aber der Fußball hierzulande auch. Die einstige Lichtgestalt ist ohne richterliche Verurteilung vom Sockel gestoßen worden, und viele Fans haben den Glauben an Vorbilder endgültig verloren.

Die Stars von heute, wie Neymar, fallen viel und oftmals nur dadurch auf. Die Stars von morgen dagegen kosten obszön viel. Wer dachte, dass Corona eine neue Bescheidenheit auslöst, hat sich getäuscht. Für den 21-jährigen Kai Havertz überweist der FC Chelsea 100 Millionen Euro nach Leverkusen. Havertz trifft bei seinem neuen Club auf Timo Werner, der zuvor für 50 Millionen aus Leipzig nach London gewechselt war.

Damit sind beide wohl Vorbilder für alle Nachwuchskicker, die auch einmal reich und berühmt werden wollen. Idole wie einst Beckenbauer dürften sie dagegen eher nicht werden. Aber die scheinen heutzutage ja auch gar nicht mehr erwünscht zu sein. Trotzdem ist es wichtig für den deutschen Fußball, dass Talente und Stars hierzulande hautnah zu erleben sind. Deswegen ist es gut, dass Triple-Sieger Bayern München allein in der Champions League 120 Millionen Euro eingenommen hat. Gern hätte man die „Königsklassen“-Gewinner an diesem Wochenende gegen den Fünftligisten Düren in Aktion gesehen. Aber die Bayern bekommen einen Monat Aufschub. Fragwürdig, zumal Champions-League-Halbfinalist Leipzig heute in Nürnberg ran muss.

Elf Amateurvereine verzichten auf ihr Heimrecht, weil eh nicht viele Fans erlaubt sind, und die Proficlubs die Hygieneauflagen besser erfüllen können. Das ist nicht der Pokal, wie wir ihn kennen. Genauso wenig wie Beckenbauer noch der Mann ist, der er war. Letzteres lässt sich leider nicht mehr ändern.





TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen