Vom Einfluss starker Frauen

Hubertus Meyer-Burckhardt las in der Klaus-Groth-Schule aus „Frauengeschichten“ und gab einen Vorgeschmack auf sein neues Buch

Avatar_shz von sgr

18. Dezember 2019, 11:00 Uhr

Tornesch | Zirka 250 Zuhörer lockte der Moderator, Schriftsteller und Fernsehproduzent Hubertus Meyer-Burckhardt in die Aula der Klaus-Groth-Schule (KGST). Eingeladen hatte die Stadtbücherei Tornesch. Der Autor las aus „Frauengeschichten – Was ich von starken Frauen gelernt habe“ und gab einen Vorgeschmack auf seine Neuerscheinung „Diese ganze Scheiße mit der Zeit“. Die Lesung wurde dabei in weiten Teilen zum Talk.

Jeden Freitagabend und Sonntagnachmittag lädt Meyer-Burckhardt auf NDR Info zum „Talk“ ein. Zu Wort kommen Frauen und Männer, die prominent sind oder Interessantes zu erzählen haben. Die Gesprächssendung startete 2014 unter dem Titel „Frauengeschichten“. Warum er die Sendung den Frauen widmete, verriet er in der KGST-Aula: „Meiner Mutter und Großmutter habe ich viel zu verdanken.“ Seinen alkoholkranken Vater setzte er als Zwölfjähriger vor die Tür. Außerdem sei es leichter, mit Frauen Gespräche zu führen: „Männer definieren sich über die Funktion, Frauen über die Person.“ Ihre Unterhaltungen seien beziehungsorientiert, die der Herren kreisten um den Beruf. Da müsse man sich zunächst „durch den Panzer der Funktion durchackern“.

Aus Meyer-Burckhardts Radiosendung entstand 2017 das Buch „Frauengeschichten“, mit den zehn stärksten Gesprächen. In Tornesch las er daraus Auszüge. So erfuhren die Gäste, dass die Sängerin und Musik-Kabarettistin Ina Müller außer Stande ist, sich mit Freunden ein Gericht oder eine Flasche Wein zu teilen. Die Tochter von Landwirten, die auf die Mark achten mussten, teilte als Kind die Tafel Schokolade oder das Geldstück von der Tante durch fünf. Heute sagt sie über sich: „Ich muss meine Portion zugewiesen bekommen.“ Ein Gemüseteller für alle? „Da kann ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, als auf schnelles Essen, damit ich von diesem Gemüse das meiste abbekomme!“

Meyer-Burckhardt versteifte sich während seines Vortrags nicht auf die Position des Vorlesenden. Besonders der erste Teil war geprägt von humorvollen, verbalen Abschweifungen. In assoziativem Stil berichtete er seinen Zuhörern über seine Werte, ließ aber auch jede Menge Witze vom Stapel. „Als allererstes möchte ich Sie unterhalten, verführen“, sagte er. Dieser Talk kam beim Publikum unterschiedlich an. Während die einen verhalten reagierten, bogen sich andere vor Lachen auf den Stühlen.

Der 63-Jährige, der seit 2017 an Krebs erkrankt ist, las auch die ersten Seiten seines neuen Buches vor. „Diese ganze Scheiße mit der Zeit: Meine Entdeckung des Jetzt“ erschien am 5. November. Darin schildert er, wie er durch seine Erkrankung, „einem deutlichen Wink des Schicksals“, eine andere Einstellung zur Zeit erlangte. „Wir stehen ein Leben lang unter Zeitdruck“, monierte er, „die Zeit ist unser Chef.“ Besonders beeindruckt hat ihn in diesem Zusammenhang ein Erlebnis in einer der ärmsten Gegend Spaniens. „Warum lachen die alle schon morgens?“, fragte er sich in einer Kaffeebar, angesichts der Kargheit und Armut in der Umgebung.

Während der Talk-Teil der Veranstaltung noch verschiedene Reaktionen hervorrief, zeigte sich das Gros der Gäste am Ende der Lesung begeistert. Viele nutzten die Gelegenheit, eines der Bücher des Autors zu erwerben und es sich signieren zu lassen.