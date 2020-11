Avatar_shz von Andrea Stange

03. November 2020, 19:56 Uhr

Wer noch Interesse an einem „Stand“ auf dem virtuellenBarmstedter Weihnachtsmarkt hat, kann sich beim Stadtmarketing unter der Telefonnummer (0 41 23) 68 12 04 oder per E-Mail an stadtmarketing@stadt-barmstedt.de melden.