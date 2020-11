Viren sind Teil der Menschheit

Welt-Aids-Tag: Auch das HIV-Virus veränderte unser Leben / Es gibt viele Parallelen aber auch große Unterschiede zur aktuellen Corona-Pandemie

von Margret Kiosz

29. November 2020, 18:58 Uhr

Kiel | Jetzt, wo sich fast alles um die Covid-19-Pandemie dreht, dauert es im Gespräch mit Menschen der Generation 50 plus nicht lange, bis der Vergleich mit HIV fällt. Die zentrale Frage ist schnell beantwortet: Nein, SARS-CoV-2 ist nicht HIV und Covid-19 nicht Aids. „Als in den frühen 80er-Jahren die Aids-Epidemie ausbrach, blieben die Börsenkurse stabil, es gab keine täglichen Pressekonferenzen und weder ein US-Präsident noch ein deutscher Kanzler hielten dazu eine Rede ans Volk“, schrieb jüngst Axel Schock im Verbandsblatt der Deutschen Aidshilfe . Die Schließung der deutschen Außengrenze? 1980 ganz vorstellbar! Bis die Politik die Krise tatsächlich ernst nahm, waren bereits viele zehntausend Menschen gestorben.

„In Zeiten, in denen wir mit einer der größten Pandemien in der jüngeren Geschichte konfrontiert sind - Corona - müssen wir uns an diejenigen erinnern die wir damals durch die AIDS-Pandemie verloren haben“, mahnt Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP) anlässlich des Welt-Aids-Tag am 1. Dezember. „Glücklicherweise haben wir heute Medikamente, die verhindern, dass HIV zu AIDS wird“.

Eine HIV-Diagnose kam bis Anfang der 1990er-Jahre einem Todesurteil gleich, die Sterblichkeit lag bei annähernd 100 Prozent. Zum Vergleich: Nach derzeitigem Wissensstand dürfte sie bei Corcid 19 irgendwo zwischen einem und fünf Prozent liegen.

Wer sich zu Beginn der Aids-Epidemie als HIV-positiv outete, outet sich damit fast automatisch auch als schwuler Mann . Er hatte sich die Krankheit die Krankheit „geholt“: Beim Sex, durch Drogengebrauch, bei Huren und bei Strichern. Auch hier der Vergleich: Bei Covid-19 genügt möglicherweise ein Husten in der Öffentlichkeit, ein Händedruck. Die Infektionswege sind also grundlegend andere und damit auch das Infektionsrisiko.

Aber es gibt auch Parallellen. Auch damals griffen Angst und Panik um sich. Doch diese Panik schwand, je mehr klar wurde, wie das Virus übertragen wurde und wer tatsächlich gefährdet ist. Die Aids-Krise hat gezeigt, dass fundierte, breit zugängliche Daten wesentlich sind, um aus einer Panik herauszukommen . Daran arbeitet die Aidshilfe bis heute und macht wissenschaftliche Erkenntnisse publik: Dank moderner Medizin haben HIV-positive Menschen heute eine normale Lebenserwartung. Frühzeitig erkannt und korrekt therapiert liegt das HI-Virus bei infizierten Personen sogar „unter der Nachweisgrenze“. Das bedeutet, dass es im Blut nicht mehr nachweisbar ist und somit laut aktueller Forschung beispielsweise auch beim ungeschützten Geschlechtsverkehr nicht mehr übertragen werden kann. Dass beweisen mehrere große Studien. Beobachtet wurden Tausende gemischt HIV-positiv-negative Paare, die über 100 000 Male Sex ohne Kondom hatten, ohne dass es zu einer Übertragung kam. So trägt „Schutz durch Therapie“ heute zu einer erfüllten Sexualität ohne Ängste bei.

Trotzdem bleibt die Krankheit präsent : In Deutschland leben derzeit 90700 Menschen mit einer HIV-Infektion, das sind rund 2800 Personen mehr als im letzten Jahr. 29 500 Menschen sind seit Beginn der Epidemie verstorben. Auch in Schleswig-Holstein ist die Zahl der Neuinfektionen 2018 auf 2019 von 50 auf 60 gestiegen, so dass mehr als 1500 HIV-positive Menschen in Schleswig-Holstein leben – 1200 Männer und 300 Frauen. Geschätzt rund 250 Menschen im Norden kennen ihren HIV-Status nicht und kommen erst schwererkrankt als „Late-Presenter“ in die ärztliche Versorgung. Ein Großteil kommt aus dem ländlichen Raum, und es besteht kein Bewusstsein für eine potentielle HIV-Infektion. Auch im Rahmen hausärztlicher Kontakte wurde eine HIV-Diagnose nicht für möglich gehalten, so dass HIV-Tests unterblieben.

Die Zahlen zeigen, dass sich die HIV-Prävention weiterhin notwendig ist, um ein weiteres Ansteigen der Neuinfektionen und Aidserkrankungen zu verhindern. Das Garg-Ministerium fördert sechs Aidshilfen und den Landesverband der Aidshilfe „Kompetenznetz Aids in Schleswig-Holstein“ mit jährlich fast einer halben Milionen Euro Damit wird die psychosoziale Beratung und Betreuung von Menschen mit HIV/Aids und deren Umfeld sichergestellt. Aufgabe des Landesverbandes ist es zudem die Prävention sexuell übertragbarer Erkrankungen in Schleswig-Holstein weiterzuentwickeln Hierzu arbeitet auch ein landesweiter Kreise mit HIV-Ambulanzen, Ärztekammer, kassenärztlicher Vereinigung, Apothekerkammer und weiteren Akteuren.

Ganz „normal“ ist das Leben mit einer HIV-Infektion trotz jahrelanger Aufklärung und medikamentöser Therapien auch heute nicht. Es ist die Angst vor der Angst der anderen, die HIV-Infizierten zu schaffen macht, berichten Betroffene über die Stigmatisierung. Wie flächendeckend die Vorurteile gegenüber HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen in Deutschland sind, wurde zuletzt 2017 von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA untersucht. Demnach haben mehr als ein Viertel der über Tausend Befragten Bedenken, mit HIV-positiven Menschen dieselbe Toilette zu benutzen. Dasselbe Geschirr zu benutzen bereitet mehr als einem Drittel Sorgen und fast jeder Zweite findet es besorgniserregend, von einem HIV-positiven Menschen angehustet zu werden. Bedenken, die schon immer unbegründet waren.

„Viren sind Teil der Menschheit und greifen uns seit jeher an“, meint Garg. Für ihn bleiben die Parallelen zwischen Corona und den Anfängen der AIDS-Krise bemerkenswert. „Wir haben früh erfahren, dass Kondome uns daran gehindert haben, uns mit dem Virus zu infizieren, so wie wir heute Masken tragen, um uns und andere, darunter diejenigen, die wir lieben, gegen das Coronavirus zu schützen“, und er erinnert an diejenigen, „die keine Gelegenheit hatten zu leben, die dem Virus zum Opfer fielen“.Wegweisend ist für den Minister ein Zitat des Us-Künstlers Keith Haring, der sich früh für Aids-Infizierte stark machte: „Ignoranz gleich Angst / Stille gleich Tod“. Ein Test könne Leben retten, mahnt Garg. „Wir werden nicht aufhören, bis HIV/ AIDS für alle vorbei sind - jede und jeder kann dazu einen Beitrag leisten.“

Der Weg zum „Vorbei“ wird allerdings durch Corona schwerer und weiter. Wegen der Ausgangsbeschränkungen haben sich Gefährdete vielerorts nicht testen lassen, Infizierte konnten sich nicht mit Medikamenten versorgen, fürchtet UNAIDS, das Programm der Vereinten Nationen für HIV und Aids. Bis Ende 2022 könnte es deshalb weltweit bis zu 293 000 zusätzliche HIV-Infektionen geben, bis zu 148 000 Infizierte könnten zusätzlich sterben, so die Organisation in ihrem Bericht zum Welt-Aids-Tag.

Anonyme Testangebote seien auch in Deutschland vielerorts stark eingeschränkt, da die Gesundheitsämter wegen Corona überlastet seien und auch die Testangebote der Aidshilfen würden durch die Corona-Bedingungen beeinträchtigt, berichtet die Deutsche Aids Hilfe .