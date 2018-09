Vier Verletzte bei Unfall

von Frank Albrecht

24. September 2018, 16:37 Uhr



An der Einmündung der B 76 am Höppnerweg ist ein 77-jähriger Lübecker am Sonntag gegen 15.10 Uhr mit seinem VW Touran beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Ford B-Max zusammengestoßen. Der Touran-Fahrer und seine Beifahrerin (78) wurden mit schweren Verletzungen in Lübecker Kliniken gebracht. Der Fordfahrer (63) und seine Beifahrerin aus dem Kreis Wesel erlitten leichte Verletzungen und kamen nach Neustadt ins Krankenhaus. Für die Verletzten wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Die Autos haben nur noch Schrottwert.