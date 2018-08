Vier Preisrunden am Tag

Der Kraftstoff an den Tankstellen könnte in nächster Zeit so richtig teuer werden / Viel hängt vom Iran ab

von Hanno Mönnich

14. August 2018, 18:49 Uhr

Von Jürgen Muhl

Morgens gegen neun Uhr steigen die Tankstellenpreise. Bis zum Mittag geben sie zumeist nach. Um 13 Uhr erhöhen die Mineralölgesellschaften erneut. Und nachmittags gegen 15 Uhr noch einmal. Dann geben die Preise für Superbenzin und Diesel in der Regel wieder nach. Bis um 17 und um 19 Uhr die letzten beiden Preisrunden des Tages folgen. In Hamburg, in Itzehoe, in Heide, in Rendsburg, Husum, Kiel oder auch in Flensburg. Überall, wo Zapfsäulen stehen. Es wird immer schwerer, den günstigsten Zeitpunkt zum Tanken im Verlauf des Tages herauszufinden. Nach Beobachtungen der letzten Wochen hat sich herausgestellt, dass zu Tiefstpreisen in der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr getankt werden konnte. Also mitten im Feierabendverkehr. Gestern Abend gab es in Itzehoe Diesel für 1.23,9 und Superbenzin für 1.44,9. In Rendsburg und Schleswig kostete der Sprit teilweise fünf bis sechs Cent mehr. Tagsüber lag der Dieselpreis gar über 1.32,9 – wie in Kiel und Ostholstein.

Die stabile Preissituation spitzt sich weiter zu und hängt mit den US-Sanktionen gegen den Iran zusammen. Wobei auch Donald Trump auf dem Weltmarkt mit seinen Launen eine nicht unerhebliche Rolle spielt. „Weltpolitik an der Tankstelle“, titelte die Süddeutsche Zeitung in ihrer gestrigen Ausgabe. Seit Jahresbeginn ist der Ölpreis um rund 40 Prozent gestiegen und es wird in nächster Zeit wohl weiter nach oben gehen, sollte die derzeitige politische Lage anhalten. Selbst große Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland könnten einen Ausfall des Iran kaum ausgleichen. Derzeit fahren die Amerikaner ihre Förderung hoch. Was aber nicht reicht, um den Weltmarkt groß zu beeinflussen.

„Senkt die Preise jetzt!“, forderte der US-Präsident vor wenigen Tagen die Opec-Mitgliedsländer auf. Der Tweet ist nicht die erste öffentliche Aufforderung Trumps an die Opec, etwas gegen das aus seiner Sicht überhöhte Ölpreisniveau zu tun. Das Kartell hat zugesagt, seine Produktion zusammen mit anderen Förderländern anzuheben. Fachleute weisen aber darauf hin, dass die avisierte Anhebung von einer Million Barrel möglicherweise nicht ausreicht, um Förderausfälle in anderen Ländern auszugleichen. Und sollte der Iran seine Drohung wahr machen und die Straße von Hormus blockieren, immer noch die wichtigste Meerenge für den Öltransport auf See, werden die Tankstellen zu Apotheken, wie es in der Branche heißt.