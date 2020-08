Viele Fragezeichen vor dem Viertelfinale

Fußball: Am Sonntag trifft Halstenbek-Rellingen im Pokal auf Rugenbergen / Nicht nur die Trainer Heiko Barthel und Michael Fischer kennen sich gut

Avatar_shz von Johannes Speckner

07. August 2020, 19:00 Uhr

Halstenbek | „Ich wollte mich überzeugen, ob ‚Fischi‘ immer noch so spielen lässt, wie früher – und das ist tatsächlich der Fa1l.“ Dieses Fazit zog Heiko Barthel, während er als Trainer der Landesliga-Fußballer der SV Halstenbek-Rellingen am vergangenen Sonntag den Oberligisten SV Rugenbergen in dessen erstem Test-Kick unter Neu-Coach Michael Fischer in Augenschein nahm. Nachdem die Bönningstedter im niedersächsischen Heidenau den Bezirksliga-Neuling FTSV Komet Blankenese mit 4:0 (1:0) geschlagen hatten, gastieren sie am morgigen Sonntag im Lotto-Pokal-Viertelfinale bei Halstenbek-Rellingen.

Das erste Pflichtspiel im Kreisgebiet nach einer exakt fünfmonatigen Corona-Zwangspause soll, einer Sondergenehmigung des Gesundheitsamtes des Kreises Pinneberg sei Dank, um 14 Uhr auf dem Jacob-Thode-Platz angepfiffen werden. Einlass wird nur den Zuschauern gewährt, die im Vorverkauf eine der wenigen Karten ergattert hatten. Die HR-Verantwortlichen bitten alle Anwesenden darum, ihren Mund-Nasen-Schutz mitzubringen und sich an die Abstands-Regeln zu halten.

„Aus sportlicher Sicht gibt es viele Fragezeichen“, erklärte Barthel mit Verweis darauf, dass seinem Team „zahlreiche Neuzugänge angehören“ würden, die erst in zwei Testspielen (jeweils 1:1 bei Eintracht Immenbeck und gegen den FC Süderelbe) zusammen gegen den Ball treten konnten. Obwohl Barthel „von Personalsorgen geplagt wird“, weshalb er das für den vergangenen Sonntag geplante Test-Duell mit dem Hetlinger MTV absagte, blickt er dem Pokal-Derby „zuversichtlich“ entgegen.



Corona-Pause vergrößert die Chancen der Kleinen





Dies begründet der hauptberufliche Feuerwehrmann auch mit der langen Corona-Unterbrechung: „Nach dieser Auszeit haben die klassentieferen Teams definitiv größere Chancen, den Favoriten ein Bein zu stellen.“ Dies wäre beinahe auch den Halstenbekern selbst zum Verhängnis geworden, als sie am 16. Februar nach einer zehnwöchigen Winterpause ihr Achtelfinale beim Kreisligisten SV Hamwarde erst in der Verlängerung mit 2:1 gewannen. „Der Pokal hat eben seine eigenen Gesetzte“, weiß Barthel, der die Halstenbeker vor drei Jahren schon einmal in das Pokal-Endspiel geführt hatte, das sie dann höchst unglücklich mit 1:2 in der Extra-Spielzeit gegen den FC Eintracht Norderstedt verloren hatten.

Als Verteidiger kickte Barthel einst beim Wedeler TSV (2000 bis 2004) und beim VfL Pinneberg (2008 bis 2011) unter Trainer Fischer. Ein Ehemaligen-Treffen gibt es auch auf dem Platz: Daniel Diaz, Luis Diaz, Pascal Gerber, Pascal Haase und Sebastian Munzel (bei HR) sowie Patrick Hoppe und Enzo Simon (SVR) treffen auf ihren Ex-Klub. Fischer erwartet „für beide Teams einen Ritt ins Ungewisse“ und versicherte, dass er gegen Komet nicht alle Karten auf den Tisch gelegt hätte: „Es gibt einige Geheimnisse, von denen Barthel nichts weiß ...“