Viele Chancen vergeben

3. Handball-Liga der Frauen: HSG Jörl-Viöl verpasst mögliche Überraschung gegen Hannover-Badenstedt

17. November 2019, 14:27 Uhr

Viöl | Dritte Niederlage in Folge: Die Handballerinnen der HSG Jörl-Viöl sind nach dem perfekten 8:0-Punkte-Start in der 3. Liga Nord aus dem Tritt geraten. Dem amtierenden Staffelmeister TV Hannover-Badenstedt musste sich das Team von Thomas Blasczyk mit 21:25 (7:11) beugen.

„Wir haben derzeit keine Effektivität im Angriff. Das ist unser großes Manko“, benannte der HSG-Trainer die Hauptursache für die Pleite, die Jörl-Viöl auf Rang sechs zurückfallen ließ. Es war mehr möglich, weil das Zusammenspiel zwischen der Abwehr und der guten Torhüterin Rebecca Voigt funktionierte. Erst nach acht Minuten traf Hannover-Badenstedt zum 1:1. Bis dahin hatte das Blasczyk-Team bereits drei freie Würfe vergeben, den weiteren Chancenwucher der „Firebirds“ bestraften die Gäste mit einem 1:5-Rückstand.

Die 14 (!) Minuten lange Torflaute beendete Lara Fischer per Siebenmeter Mitte der ersten Halbzeit mit dem 2:5. Bis zur Pause ging es dann hin und her – 7:11. Nach Wiederbeginn hatte die HSG weiterhin Probleme, die Chancen zu nutzen. So zog der Titelkandidat bis auf 13:20 (46. Minute) davon.

Der Kampfgeist stimmte: Die „Firebirds“ nahmen die zuvor gut aufgelegte Gäste-Spielmacherin Jana Pollmer mit einer kurzen Deckung aus dem Spiel, warfen drei Tore in Folge und steckten auch weitere Fehlwürfe weg. Lena Schulz sorgte per Doppelschlag für das 20:22 (57.). Die HSG war wieder da, der Anschluss gelang jedoch nicht. Nach einer Auszeit traf Maraike Kusian zum vorentscheidenden 20:23 (58.).

„Ich kann der Mannschaft kämpferisch keinen Vorwurf machen. Schade, dass wir die Möglichkeiten nicht genutzt haben. In der Abwehr war alles okay, aber nur sieben Tore in der ersten Halbzeit waren einfach zu wenig. An der Chancenverwertung müssen wir arbeiten“, sagte Blasczyk.





HSG Jörl-Viöl: Paulsen, Schlüter, Voigt – Fischer (3/3), Jessen, Schultze (2), Smit, Schulz (3), Steffek (4), Schütz (3), Albers, Pahl (2), Köster (2), Maier (2), Jansen

TV Hannover-Badenstedt: Belgardt, Lucas – Rast (4/1), Neuendorf (2), Kusian (1), Krängel (1), Heilmann, Gerber (1), Friebe (5), Ahrens (3), Koenecke, Heitefuß, Nagel, Kirchberg, Pollmer (8/1)

SR: Bolus/Foitzik (Lübeck)

Zuschauer: 173

Zeitstrafen: 5:3