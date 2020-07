Viele Betriebe zahlen keine Kassenbeiträge

Jedes zehnte Unternehmen im Land beantragt Stundung oder Ratenzahlung

von Margret Kiosz

15. Juli 2020, 20:09 Uhr

Kiel | Corona schlägt jetzt voll auf die Finanzen der Sozialkassen durch. Bei der AOK Nordwest haben seit März bereits 17 000 Arbeitgeber die Stundung oder Ratenzahlungen von Krankenkassenbeiträgen beantragt. Das bedeutet: Fast jedes zehnte Unternehmen macht von der Möglichkeit Gebrauch, angesichts aktueller Liquiditätsengpässe die Kassenbeiträge für seine Mitarbeiter später zu zahlen. Im selben Zeitraum haben auch 416 freiwillig Versicherte – vorwiegend Solo-Selbstständige – eine Beitragsermäßigung beantragt.

Allerdings scheint der Höhepunkt der Krise erreicht: Stellten im Mai noch 3600 Unternehmen einen Stundungsantrag, waren es im Juni nur noch 300. „Noch ist unklar, in welchem Ausmaß sich die aktuelle Corona-Krise auf die finanzielle Situation der gesetzlichen Krankenkassen auswirkt“, erklärte gestern AOK-Vizechef Christoph Vauth. „Kosteneinsparungen durch weniger Routineeingriffe in Krankenhäusern und Arztpraxen stehen Mehrausgaben durch die Rettungsschirme und vor allem erhebliche Beitragsmindereinnahmen aufgrund der Pandemie-bedingten Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit gegenüber“, so Vauth. Die AOK werde in den nächsten Wochen einen Kassensturz machen.

Auch die Renten- und Arbeitslosenversicherung bekommen die Corona-Auswirkungen zunehmend zu spüren. So stiegen in Schleswig-Holstein die Ausgaben für das Arbeitslosengeld von Januar bis heute um 70 Millionen Euro oder 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und die Ausgaben für die Kurzarbeit erhöhten sich von 900 000 Euro im ersten Halbjahr 2019 auf jetzt 248 Millionen Euro.

Während Versicherungsmathematiker bereits notwendige Beitragserhöhungen anmahnen, können die Versicherten zunächst beruhigt abwarten, denn die Merkel-Regierung hat eine Garantie abgegeben: In den nächsten zwei Jahren sollen Leistungen der Sozialkassen nicht gekürzt und Beiträge nicht erhöht werden. Doch das dicke Ende kommt bestimmt: Renten-Experte Bernd Raffelhüschen hält infolge der Corona-Krise zwei Nullrunden bei der Rente für möglich. Seite 3