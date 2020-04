Viele Betriebe in Kurzarbeit

von Margret Kiosz

26. April 2020, 14:16 Uhr

Kiel | Die Kurzarbeit ist in Norddeutschland weiter auf dem Vormarsch. Derzeit sind fast 70 Prozent der Betriebe im Bereich der IG Metall Küste in Kurzarbeit oder planen diese in nächster Zeit. Das teilte die Gewerkschaft für die Metall- und Elektroindustrie, die Stahlindustrie, die Textilbranchen und das Kfz-Gewerbe mit. „Der überwiegende Teil der Beschäftigten ist in Kurzarbeit null“,sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich gestern.