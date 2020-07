Vidovic spielt jetzt in Chemnitz

Nach Vertragsauflösung beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 hat sich der Slowene dem Drittliga-Absteiger angeschlossen

von Ulrich Schröder

21. Juli 2020, 11:10 Uhr

Flensburg | Am Montag trainierte er schon mit den neuen Mitspielern. Abwehrspieler Jovan Vidovic hat den SC Weiche Flensburg 08 verlassen, der 31-jährige Slowene einigte sich mit dem Fußball-Regionalligisten auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Der 1,97 Meter lange Verteidiger hat bereits ein neues Aufgabenfeld gefunden: Er unterschrieb am Sonntag einen Vertrag beim Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC.

„Jovan ist ein sehr erfahrener Spieler, der durch seine Körpergröße vor allem im Luftzweikampf enorme Vorteile mit sich bringt. Mit seiner Mentalität und seinen Defensivqualitäten soll Jovan unserer Abwehr weitere Stabilität verleihen“, so Armin Causevic, Sportdirektor des Chemnitzer FC, auf der Homepage der Sachsen.

Ungeachtet der ungewissen wirtschaftlichen Zukunft (der CFC muss bis zum 10. August 450 000 Euro aufbringen, um das laufende Insolvenzverfahren zu beenden – ansonsten droht das Aus) ist Vidovic bereits der fünfte Neuzugang in Chemnitz.

Der Slowene ist schon der achte Abgang bei den Flensburgern – zuvor hatten sich Christian Jürgensen (künftig Geschäftsführer Sport), Tim Wulff (Spielertrainer des Oberliga-Teams), Angelos Argyris, Fabian Graudenz, Nedim Hasanbegovic (alle Ziel unbekannt), Gökay Isitan (Karriereende) und Marvin Ibekwe (HSC Hannover) verabschiedet.

Jovan Vidovic war im August 2019 vom Drittligisten SV Meppen an die Bredstedter Straße gewechselt. Er war mit seinen Spielanteilen beim SVM unzufrieden. Mit den Emsländern hatte er 2018 den Drittliga-Aufstieg in der Relegation gegen Waldhof Mannheim gefeiert. Der Hüne kam für den SC Weiche 08 in 18 Viertliga-Spielen sowie zweimal im Landespokal zum Einsatz.

Bei Trainer Daniel Jurgeleit war Vidovic gesetzt: Nur beim 1:0 gegen Eintracht Norderstedt (wegen einer Verletzung) und beim VfL Wolfsburg II (0:3) wegen einer Gelb-Sperre fehlte der Stammspieler, der beim 2:0 gegen den HSV II per Freistoß seinen einzigen Saisontreffer erzielt hatte.

Der ehemalige slowenische U 21-Nationalspieler war 2013 in den deutschen Fußball gekommen und vor seinen dreieinhalb Jahren beim SV Meppen für den SV Wehen Wiesbaden und den FC Hansa Rostock aktiv gewesen. Vidovic hat zwei Champions League-Qualifikationsspiele in seiner Bilanz: 2011 mit NK Maribor gegen Düdelingen aus Luxemburg und Maccabi Haifa aus Israel. In der Europa League stand er gegen Lazio Rom, Panathinaikos Athen und Birmingham City auf dem Platz.

Jetzt der Abschied aus Flensburg nach knapp einem Jahr – die Geschäftsführer Harald Uhr und Christian Jürgensen überreichten „Vido“ zum Abschied ein gerahmtes Trikot mit seiner Ex-Rückennummer 30.