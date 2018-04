DELLING-KOLUMNE : Videobeweis gehört ins Stadion – nicht in den Kölner Keller

Der Videobeweis ist fast ein Jahr nach Einführung längst noch nicht im Spielalltag angekommen.

von Gerhard Delling

21. April 2018, 14:39 Uhr

Der Profifußball entwickelt sich weiter – allerdings nicht nur in die richtige Richtung. Als Schalkes Trainer Domenico Tedesco unmittelbar nach dem verlorenen Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt zum Interview erschien, war er geschafft. Mehr als 90 Minuten hatte er mit vollem Einsatz an der Außenlinie „mitgespielt“ und seine Mannschaft unterstützt. Nun war alles vorbei und Tedesco enttäuscht. Mehr aber auch nicht. Dabei hätte der gerade einmal 32 Jahre alte Cheftrainer jetzt erst so richtig aus der Haut fahren können.

Denn Schiedsrichter Robert Hartmann hatte den regulären Ausgleich der Schalker in der Schlussminute nicht anerkannt, weil seiner Meinung nach Schütze Franco di Santo vorher die Hand zur Hilfe genommen haben soll. Und der Unparteiische schien sich seiner Sache so sicher gewesen zu sein, dass er die Aktion abgepfiffen hatte, unmittelbar bevor der Ball im Frankfurter Tor einschlug. Hätte er nur zwei Sekunden gewartet, dann hätte er den Videobeweis bemühen können, um zu sehen, dass es ein regulärer Treffer war.

Dieser gesamte Tatbestand hat, wie ich finde, zwei erwähnenswerte Facetten. Erstens: Der Videobeweis ist fast ein Jahr nach Einführung längst noch nicht im Spielalltag angekommen. Die Schiedsrichter werden in Zukunft möglichst erst einmal nicht handeln, um danach die Kontrolle durch den Bildbeweis zu bemühen. Was in diesem Fall gut gewesen wäre, wird auf der anderen Seite zu mehr Passivität der Unparteiischen und noch mehr Entscheidungen aus dem „Kölner Keller“ führen, wo die (all)gewaltige Instanz der weit vom Spielgeschehen entfernt sitzenden TV-Richter beheimatet ist. Ich bleibe dabei: Der Videobeweis gehört ausschließlich in das jeweilige Stadion! Dort müssen die Entscheidungen getroffen werden – nur dort; und allein von den Schiedsrichtern vor Ort! Zumal Szenen am Bildschirm durchaus ganz anders wirken können als mit dem zusätzlichen Eindruck des Livegeschehens.

Und zweitens: Ich finde das Verhalten von Tedesco bemerkenswert. Der ehemalige Student für Wirtschaftsingenieurwesen, der während seines Studiums gerade mal in der Kreisliga gekickt hat, meckerte nicht, sondern gratulierte ehrlich dem Gegner zum Erreichen des Finales und kritisierte seine Spieler unaufgeregt dafür, dass sie nicht vorher die nötigen Tore geschossen hatten. Hier scheint sich einer seiner außergewöhnlichen Stellung und der damit verbundenen Verantwortung bewusst zu sein. Ich wünsche mir mehr solcher Persönlichkeiten im hochdotierten Fußballgeschäft.

Und übrigens auch mehr verantwortungsbewusste Trainer, die in der entscheidenden Phase der Saison für die ihnen anvertraute Mannschaft (wie in Frankfurt und Kiel) erst einmal gar nicht mit anderen Vereinen verhandeln, wenn sie einen länger laufenden Vertrag unterschrieben haben.





Der TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen