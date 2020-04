Video-Shopping auf Fehmarn

Avatar_shz von Frank Albrecht

06. April 2020, 12:51 Uhr

Fehrmarn | Das Kaufhaus Stolz auf Fehmarn bietet Kunden in der Corona-Zeit neue Shopping-Möglichkeiten über Videochat an. Die Kunden können über Facetime, WhatsApp oder anderen Videochats mit einer Verkäuferin sprechen und ihre Wünsche äußern. Die Verkäuferinnen gehen mit dem Smartphone durch das Geschäft, und zeigen den Kunden das Sortiment. Alles kommt in einen echten Warenkorb, bezahlt wird per Paypal oder Vorkasse, verschickt wird die Ware per Post. Bislang nutzen täglich etwa 50 Kunden das Angebot.