VfB Schuby im Kreispokal-Finale

von Michael Bock

05. April 2018, 12:26 Uhr

Eine große Hürde stellte Landesligist SG Leck/Achtrup/Ladelund für die Fußballerinnen des VfB Schuby nicht dar. Im Kreispokal-Halbfinale setzte sich der Oberligist gegen die klassentieferen Nordfriesinnen mit 8:0 (3:0) durch und trifft im Finale auf die FSG Goldebek/Arlewatt (Landesliga), die sich im Elfmeterschießen gegen die SG Langenhorn-Enge durchsetzte.

„Ein ungefährdeter und hoch verdienter Sieg, der vielleicht auch hätte höher ausfallen können“, sagte Schubys Trainer Nils Jürgensen, der gegen die SG rotierte und einigen Akteurinnen Spielpraxis gab, die in der Meisterschaft weniger Einsatzminuten verzeichnen. Mit Mika Lange wurde sogar eine B-Juniorin eingesetzt, Mit Anpfiff der Partie wurde der Gastgeber seiner Favoritenrolle gerecht. Natalie Schnatz eröffnete den Torreigen bereits nach neun Minuten. Noch vor der Pause erhöhten Albina Kuci (28.) und Levke Petersen (36.). Trotz einer beruhigenden 3:0-Führung sah Jürgensen einige Kritikpunkte. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, haben kein hohes Tempo gespielt und das Spiel in die Breite vermissen lassen“, meint der VfB-Coach. Im zweiten Durchgang ließ Schuby noch fünf weitere Treffer folgen.

Tore: 1:0 Schnatz (9.), 2:0 Kuci (28.), 3:0 Petersen (36.), 4:0 Bols (50.), 5:0 Bendsen (56.) 6:0 Jessen (58.), 7:0 Jessen (68.), Lausen (72.)