Verstummen die Vögel?

Die Anzahl der Vögel in der Agrarlandschaft hat während der vergangenen 30 Jahre dramatisch abgenommen. Lässt sich das noch stoppen?

von Sina Wilke

10. April 2020, 13:17 Uhr

Anfang der 1980er Jahre besuchte ich zum ersten Mal die Region zwischen den Flüssen Eider, Treene und Sorge. Unzählige Vögel lebten damals in den feuchten Wiesen und Weiden. Auf den verwitterten Koppelpfählen rasteten Bekassinen und Rotschenkel. Feldlerchen trällerten am blauen Himmel ihr endloses Lied. Am Straßenrand huschten Braunkehlchen von Busch zu Busch, in den Knicks sangen Goldammern und Neuntöter, und aus dem Schilf am Ufer der Alten Sorge knarrte der Rohrsänger. Das melodische Flöten der Brachvögel und die hektischen Rufe der Uferschnepfen tönten über die satten Wiesen, während Scharen von Kiebitzen im Balzflug über das Moor gaukelten. Und heute, vierzig Jahre später? Das vielstimmige Frühlingskonzert der Wiesen- und Ackervögel ist weitgehend verstummt. Etliche Arten sind verschwunden, andere sind selten geworden. Die Zahl der Gefiederten ist dramatisch zurückgegangen. Selbst ehemalige „Allerweltsvögel“, zum Beispiel die Feldlerche, machen sich inzwischen rar.

Noch ist der von Rachel Carson in den 1960er Jahren beschworene „Stumme Frühling“ nicht Realität. Aber die Naturschützer haben allen Grund, sich um die Vögel der Felder, Wiesen und Weiden besonders zu sorgen.

Lässt sich dieser Wandel, der sich von Jahr zu Jahr deutlicher zeigt, in Zahlen ausdrücken? Um handeln zu können, benötigen die Naturschutzbehörden konkrete Daten. Aber wie zählt man das Millionenheer der Vögel? Ohne ehrenamtliche Beobachter geht da gar nichts. Zu Tausenden sind sie mit Fernglas und Notizblock unterwegs im Gelände. Sie registrieren die Anzahl der Vögel nach standardisierten Methoden, übermitteln ihre Daten an die zuständigen Behörden und liefern somit die Grundlagen für eine zuverlässige Bestandserfassung.

Allein der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) stellte für die aktuellen Auswertungen mehr als 30 Millionen Daten zur Verfügung. Dank solch intensiver Unterstützung konnte die Bundesregierung kürzlich ihren Nationalen Vogelschutzbericht 2019 an die EU übermitteln. Er analysiert die Situation aller Vogelarten in Deutschland. Mit erschreckendem Ergebnis: Die Bestände typischer Vögel der Agrarlandschaft, wie Rebhuhn und Kiebitz,sind seit 1992 um fast 90 Prozent zurückgegangen und in vielen Regionen verschwunden. Ähnlich alarmierend verlief die Entwicklung bei den typischen Arten der Feuchtgebiete: Auch Uferschnepfe, Bekassine und das Braunkehlchen sind auf dem Rückzug. Allein aus den Feldern, Wiesen und Feuchtgebieten sind in den vergangenen 30 Jahren etwa 4 Millionen Vögel verschwunden.



Was sind die Ursachen für diesen dramatischen Einbruch? Die Landschaft hat sich verändert – und damit die Lebensbedingungen für die Vögel. Vielerorts sind die Grünlandflächen zu „Grasäckern“ geworden. Massiv gedüngt mit der Gülle der Rinder und bis zu viermal pro Jahr als Silage-Gras gemäht, lassen sie den Wiesenvögeln kaum eine Chance. Werden nicht schon die Gelege bei der Mahd vernichtet, dann fallen die frisch geschlüpften Küken den Messern derKreise lmäher zum Opfer.

In den eintönigen Monokulturen aus schnell wachsendem Gras ist kein Platz mehr für Wildkräuter und Blüten. Mit der Folge, dass auch Insekten, die wichtigste Nahrung der Wiesenvögel, verschwinden. Und dort, wo einst Ackerflächen das Bild der Landschaft prägten, wächst immer häufiger Mais bis zum Horizont, als „Futter“ für die Biogasanlagen. Riesige Flächen verkommen durch den zunehmenden Maisanbau zu lebensfeindlichen Einöden. Nirgendwo sonst zeigt sich deutlicher, dass „grün“ nicht unbedingt ökologisch vertretbar ist. Ackerrandstreifen und Knicks, die letzten Refugien der Vögel unserer Agrarlandschaft, haben in solchen Maisäckern ausgedient. In der auf Ertrag optimierten Landschaft würden sie nur stören.

Aber der Nationale Vogelschutzbericht 2019 macht auch Hoffnung: Den Vogelarten, die abnehmen, stehen fast ebenso viele gegenüber, deren Bestände sich erholen. Vor allem in den Wäldern ist die Zahl der Vögel angestiegen. Manche Arten, die ehemals hochgradig gefährdet waren, haben gar, dank spezieller Schutzprogramme, einen kräftigen Aufschwung erlebt. Zum Beispiel der Seeadler, der Kranich und der Schwarzstorch. Und auch in der Eider-Treene-Sorge Region gibt es Anlass zum Optimismus. Landwirte und Naturschützer arbeiten beim Schutz der Wiesenvögel zusammen und verhindern dadurch Verluste während der Mahd. ●