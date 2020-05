Verstöße gegen Corona-Regeln

Avatar_shz von Frank Albrecht

Kiel | Die Polizei hat in Schleswig-Holstein am Wochenende nur einige Verstöße gegen die coronabedingten Kontaktbeschränkungen festgestellt. Es habe nur vereinzelt einige Ansammlungen von Menschen und Verstöße gegen das Abstandsgebot gegeben, sagte ein Sprecher des Landespolizeiamts gestern. Die Beamten hätten diese Situationen alle im Dialog mit den Bürgern geklärt. Das Wochenende sei insgesamt ruhig verlaufen, sagte der Sprecher. „Viele Menschen waren unterwegs und nutzten das gute Wetter.“ Es habe eine geringe Anzahl von Veranstaltungen gegeben, die ohne größere Probleme stattgefunden hätten. Auch bei mehreren Demonstrationen, die sich mit der Wahrung der Grundrechte in den Zeiten der Corona-Pandemie beschäftigten, habe es im Norden keine besonderen Vorkommnissen gegeben.