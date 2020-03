Verschiedene Ziele

Verbandsliga: Niebüll kämpft um den Klassenerhalt / Dörpum geht entspannt in letztes Halbjahr mit Schollek

05. März 2020, 17:17 Uhr

Niebüll/Dörpum | Bodo Schmidt redet gar nicht lange um den heißen Brei herum. „Was wir bis jetzt gezeigt haben, war enttäuschend. Wir haben es nicht geschafft, die vielen Neuzugänge im Kader zu integrieren“, sagt der Trainer des TSV Rot-Weiß Niebüll, der sich in der Fußball-Verbandsliga in einer prekären Lage befindet. 14 Punkte aus 19 Spielen bedeuten Abstiegsplatz 14.

Immerhin: Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt nur zwei Punkte. Dennoch stehen die Niebüller vor ihrem ersten Pflichtspiel 2020 am Sonntag (12 Uhr) gegen den SV Dörpum unter Druck. „Ein zweiter Heimsieg wäre der perfekte Start“, meint Schmidt. Zu Hause holte Niebüll bisher nur acht Zähler. „Wir haben in Heimspielen zu viele Punkte liegen lassen gegen Mannschaften, die wir eigentlich im Griff hatten.“

Dem TSV-Coach ist bewusst, dass sich seine Jungs deutlich steigern müssen, wenn der Klassenerhalt noch geschafft werden soll. „Ich hoffe, dass alle die Situation erkannt haben. Wir sind gefordert“, sagt Schmidt, dem der Abgang von Nico Hirsch zum Oberligisten SV Frisia 03 Risum-Lindholm wehtut. Dafür ist der Langzeitverletzte Kim Lennert Lorenzen wieder zurück in der Mannschaft.





SV Dörpum nach unten abgesichert





Beim Gegner aus Dörpum ist die Lage eine ganz andere. Trainer Marc Schollek blickt gerne auf das erste Halbjahr der Saison zurück. „Das war definitiv eine schöne Hinserie – mit schönen Erlebnissen. Das hätte ich so nicht erwartet“, gibt er zu. Dörpum steht mit 26 Punkten aus 17 Spielen auf Platz acht der Verbandsliga-Tabelle und ist nach unten abgesichert.

Schollek geht in sein letztes Halbjahr als SV-Coach. „Ich habe mich entschieden, im Sommer Schluss zu machen. Nach drei Jahren ist es der richtige Schritt. Ich möchte mehr Zeit mit meiner kleinen Tochter verbringen. Beides kann ich nicht unter einen Hut bringen“, sagt er.

Ein Nachfolger ist schon gefunden: Uwe Petersen, derzeit noch Trainer der A-Jugend des JFV Nordfriesland, übernimmt. „Das ist eine sehr gute Wahl“, meint Schollek, der beim SV Dörpum weiterhin im Hintergrund arbeiten will. „Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Hier fühle ich mich wohl, das bringt richtig Spaß.“

Bis zum Abschied als Trainer will er mit seinem Team keineswegs die Saison einfach so ausklingen lassen. In den verbleibenden 13 Spielen möchte Schollek noch mindestens 18 Punkte holen. Das wären dann 44 Zähler, einer mehr als zum Saisonende im letzten Jahr. „Die Jungs haben mir versprochen, das zu schaffen.“ Dann darf es am Ende auch gerne etwas mehr als Platz acht sein.