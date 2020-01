Avatar_shz von Anja Werner

14. Januar 2020, 14:44 Uhr

achtrup | Der Ringreiterverein Achtrup lädt zu seiner Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr in die Achtruper Stuben ein. Neben Berichten stehen die Aufnahme neuer Mitglieder und Wahlen auf der Tagesordnung. Das Winterfest findet am 14. März ebenfalls in den Achtruper Stuben statt, das Sommerringreiten am 6. Juni.