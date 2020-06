Verrückte neue Normalität

Avatar_shz von Oleg Strebos

06. Juni 2020, 13:04 Uhr

Normalität ist eingekehrt in der Fußball-Bundesliga – eine neue Normalität, an die wir uns aber hoffentlich nicht gewöhnen müssen. In einer Diskussionsrunde, die gerade völlig „normal“ online stattfand, bekräftigte St. Pauli-Präsident Oke Göttlich, dass er „dem Sport ohne Zuschauer nichts abgewinnen“ kann. Als DFL-Präsidiumsmitglied habe er den „Geisterspielen“ zwar zustimmen müssen, weil sie überlebensnotwendig für manche Clubs seien. Doch für die Zukunft – so das Fazit nicht nur von Göttlich – „bedarf es einer Veränderung“. Frei nach Konfuzius: „Nur die Weisesten und die Dümmsten können sich nicht ändern.“

Selbst der mächtige DFL-Boss Christian Seifert, der die TV-Gelder in zehnstellige Dimensionen getrieben hat, mahnt neuerdings zur Zurückhaltung. Damit meint er in erster Linie aber Ablösesummen, Beraterhonorare und Spielergehälter. Über Eintrittspreise oder eine signifikante Reduktion der Fernseheinnahmen hat er nicht gesprochen. Dafür erklärte er noch vor drei Monaten auf dem DFL-Neujahrsempfang, die Bundesliga sei finanziell und wirtschaftlich gesund und vorbildlich – auch bei den Spielergehältern, die hierzulande im Schnitt nicht einmal 36 Prozent der Kosten der Proficlubs ausmachen. Das ist ein deutlich geringerer Anteil als in anderen Ligen (und Branchen). Trotzdem spricht auch Seifert plötzlich von Gehaltsobergrenzen.

Dass Ablösesummen im zwei- oder dreistelligen Millionenbereich „normal“ sind, zeigt nur wie verrückt „normal“ bisweilen geworden ist. Dazu kommen Spielersaläre von oft mehr als 1000 Euro – nicht im Monat, in der Woche oder am Tag, sondern in einer Stunde. Das aber ist eine Entwicklung, die nicht die Profis und ihre geschäftstüchtigen Berater allein zu verantworten haben. Es ist das System, das auf Angebot und Nachfrage basiert. Wenn es Clubs und Manager gibt, die bereit sind, derartige Summen auszugeben, dann ist es normal, wenn Spieler sie auch annehmen. Daher hat eine nachhaltige Veränderung nur eine Chance, wenn sie ernsthaft auf internationaler Ebene umgesetzt wird. Und wenn die Clubs sich verändern. So beklagt auch Göttlich die „Finanzjonglagen einiger Vereine“, wegen derer die Bundesliga nun unbedingt wieder vor leeren Rängen spielen musste. Dass man dort aber immer noch nicht auf ein echtes Umdenken setzen kann, zeigt gerade der hochverschuldete FC Schalke 04. Statt den Fans sofort die Rückerstattung der Ticketkosten für coronabedingt nicht mehr mögliche Stadionbesuche anzubieten, wollte der Verein das Geld erst in zwei Jahren rausrücken – es sei denn, der Kunde stellt vorher einen „Härtefallantrag“. Proteste und Entrüstung kamen zum Glück schnell – und waren heftig. Es sind vor allem die Vereine, die sich wandeln müssen. Hin zu professionell geführten Unternehmen, die in „normalen“ Phasen Rücklagen für den Krisenfall bilden und nur Spieler beschäftigen, die zu einem verantwortungsvollen Vereinsbewusstsein passen. Erst dann werden auch diese begreifen können, dass es eben nicht „normal“ ist, wenn man sich, wie jetzt in Dortmund, in Corona-Zeiten einen Starfriseur nach Hause bestellt und stolz gemeinsame Bilder davon ohne Mundschutz postet. Verrückte neue Normalität...





TV-Moderator Gerhard Delling beleuchtet für unsere Zeitung das aktuelle Sportgeschehen