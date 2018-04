Schenfelder Aktivitäten : Vernissage im Rathaus Schenfeld: Von Vergänglichkeit zur Lebenslust

54 Mitglieder des Kunstkreises zeigen ihre Arbeiten zum Thema „Innen – Aussen“.

von Frauke Heiderhoff

09. April 2018, 12:00 Uhr

Schenefeld | Beleuchtete Knochen in Zigarettenkisten, aber auch fantasievolle aus dem Innenraum ins Freie springende Fabelwesen. 54 Mitglieder des Kunstkreises haben bei der Ausstellung Schenefelder Aktivitäten des Vereins ein breites Spektrum an Werken gezeigt. Die Kunstkreisvorsitzende Ursula Wientapper eröffnete die Präsentation gestern gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern Gerda Freytag-Permien, Michael Behrens sowie Martha Koopmann. „Es lohnt sich, die Arbeiten genauer zu betrachten“, betonten Freytag-Permien und Koopmann. Dabei werde jeder Besucher entdecken, welchen Zugang zum Thema „Innen – Aussen“ jeder Einzelne gefunden habe.

100 Werke ausgestellt

Ursula Wientapper wies vorab darauf hin, dass von den 130 eingereichten Arbeiten infolge von Platzmangel nur 100 Werke ausgestellt werden konnten. Der Kunstkreis entschied sich für das übergeordnete Thema „Innen – Aussen“, weil es eine Vielzahl an Umsetzungsmöglichkeiten bietet.

Martha Koopmann übernahm es, einzelne Gruppenarbeiten von Schülern des Heilpädaogischen Förderzentrums Friedrichshulde vorzustellen. Wie lässt sich das Innere des Menschen darstellen? Wie kann man das Individuelle jedes Einzelnen in der Gruppe erhalten? Mit derartigen Fragestellungen begaben sich die Schüler des Förderzentrums an ihr Werk.

Einige Objekte zum Thema Rauchen zeigeten dabei durchaus einen aufwühlenden Charakter. Die Besucher konnten sich beispielsweise durch ein Röntgenbild hindurch einen Blick ins tiefe Innere des Menschens verschaffen. Die Themen Vergänglichkeit und Tod drängten sich in der Form von Warnschildern mit dem Titel „Rauchen kann tödlich sein“ auf.

Fragen und Freude

Für Lebensfreude und Genuss standen hingegen die einen Knochen umgebenden, bunten, aus Kuba stammenden Havanna-Kisten. Ein Wolkenkratzer wies schließlich in den dunstigen Himmel. „Ist noch Luft zum Atmen?“ lautet die Ausgangsfrage der Kunstschaffenden.

„Die Schenefelder Aktivitäten sind eine wertvolle, bereichernde Veranstaltung für die gesamte Region“, bilanzierte die Halstenbeker Künstlerin Sonja Basjmeleh. Die junge Mutter sprach den Wunsch aus, zukünftig noch mehr Nachwuchskünstler für die Aktivitäten des Vereins zu gewinnen. Besucher Heinz Stickel lobte die „sehr filigranen Arbeiten“. Er bedauerte jedoch, dass er das Thema „Innen / Aussen“ nicht in jedem der Werke wiedererkenne. „Kunst zu schaffen, bedeutet immer auch, sich nicht auf bereits errungenen Lorbeeren auszuruhen“, mahnte Stickel.

Musikalischer Rahmen

Für einen stimmungsvollen Rahmen sorgten die Geschwister Benedikt (17) und Julia (18) Skaberna vom Gymnasium Schenefeld. Der 17-jährige Benedikt begleitete seine singende Schwester bei den Liedern „Make you feel my love“ von Adele und „Somewhere only we know“ von Keane. Mit dem ersten Satz der Mozart-Klaviersonate 15 K 545 hatte er den musikalischen Part eröffnet.

Die Vorsitzende rief die zahlreich erschienenen Besucher auf, nach ihrem Ausstellungsbesuch eine Wertung per Zettel abzugeben. Welches Bild ist ihr persönlicher Favorit, lautete ihre Frage. Insgesamt gehören 200 Mitglieder dem Kunstkreis an. Die Ausstellung ist noch bis zum 22. April zu sehen.