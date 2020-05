Vergiftete Rotmilane: Bürger erhöht Belohnung

Avatar_shz von Frank Albrecht

11. Mai 2020, 13:46 Uhr

Rendsburg/Flintbek | Die Nachricht von elf toten Rotmilanen in der Umgebung von Neumünster allein in den vergangenen drei Jahren hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Bei neun der auf streng geschützten Greifvögel war nach Angaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) sowie des Landesjagdverbandes als Todesursache ein in der EU seit langem verbotenes Insektizid nachgewiesen worden.

Angesichts der Fälle hat der Landesjagdverband eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zur Aufklärung führen. Dabei bleibt es nicht. Ein Privatmann aus dem Raum Rendsburg hat jetzt die Belohnung um 500 Euro auf 1500 Euro aufgestockt. „Ich war so fassungslos ob dieser kriminellen Energie“, sagte der 61-Jährige, der namentlich ungenannt bleiben will, gestern am Telefon. „Diesen Schritt musste ich gehen.“ Er habe dies mit dem Landesjagdverband und der Behörde abgesprochen.

„Stimmt“, bestätigt Rüdiger Albrecht, Experte für Artenschutz beim LLUR. Sollten dienbare Hinweise eingehen, würde das Abrufen der ausgelobten Belohnung über die Ermittler laufen. Auch der Landesjagdverband begrüßt das private Engagement. Geschäftsführer Marcus Börner: „Wir hoffen, dass die höhere Belohnung schneller dazu führt, dass wir Hinweise zur Aufklärung des Fall erhalten.“