Verbeugung vor Bach und Mendelssohn-Bartholdy

Lennart Klostermann

01. September 2019, 19:27 Uhr

Lübeck | Zugegeben, thematisch passt Bachs Matthäus-Passion ihrer Uraufführung im Jahr 1727 gemäß eher zu einem Karfreitag. Das Schleswig-Holstein Musik Festival wäre jedoch lückenhaft geblieben ohne das große Passionsoratorium des Komponisten, dem die Retrospektive gewidmet ist. Und so füllten am Sonnabend 200 Musiker, der Schleswig-Holstein Festival Chor, der NDR Chor, das NDR Elbphilharmonie Orchester und Solisten die Bühne der Lübecker Musik- und Kongresshalle, um das Werk unter Leitung des japanischen Bach-Experten Masaaki Suzuki zu zelebrieren: eine tiefe Verbeugung vor Bach und seinem Wiederentdecker Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Erst 20 Jahre war Felix Mendelssohn-Bartholdy alt, als er eine erste Bearbeitung der gut 100 Jahre alten, vergessenen Matthäus-Passion in der Berliner Singakademie zur Aufführung brachte und eine Bach-Renaissance auslöste. Zehn Jahre später nahm er sich das Werk wieder vor. Mit dieser 1841 in der Leipziger Thomaskirche, dem Ort der Uraufführung von 1727, gespielten Version läutete Suzuki nun das finale SHMF-Wochenende ein. Die Dramatik des Oratoriums kroch dem Publikum förmlich unter die Haut – so sehr, dass der Schlussapplaus am Ende zwar begeistert war, aber eben auch von Ergriffenheit geprägt.