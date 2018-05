Verbandsliga: Schleswig IF gelingt wichtiger Heimsieg

von Michael Bock

02. Mai 2018, 15:06 Uhr

Zuletzt blieb Schleswig IF in fünf Spielen sieglos und kann jetzt endlich wieder durchatmen, denn vor eigenem Publikum gelang der Mannschaft von Trainer Finn Petersen ein eminent wichtiger 2:1 (1:0)-Erfolg in der Nachhol-Begegnung gegen den Tabellen-Vierzehnten SV Dörpum.

Die Partie begann recht zäh, da beide Teams keinen Fehler machen wollten und somit fast jede Aktion auf Ballsicherung hinauslief. Erst nach einer halben Stunde kam bei SIF Spielfluss auf, die Gäste dagegen operierten fast ausschließlich mit lang nach vorn geschlagenen Bällen. In der 36. Minute gingen die Platzherren in Führung, als nach einer abgewehrten Rechtsflanke der Ball an der Strafraumlinie bei Daniel Püschel landete und dieser in den oberen Torwinkel traf.

Nach der Pause drängte zunächst der SV Dörpum auf den Ausgleich, doch die Gastgeber standen in der Defensive kompakt und ließen keine zwingenden Chancen zu. Nach dieser kurzen Drangphase dominierte schon bald wieder die spielerisch bessere Heimelf, vergab aber leichtfertig einige sehenswert herausgespielte Tormöglichkeiten.

Etwas turbulent wurde es noch einmal in den Schlussminuten. Als Lukas Linhardt in der 87. Minute, nachdem er einen gegnerischen Verteidiger umspielt hatte, zum 2:0 vollendete, schien dies die Entscheidung zu sein. Doch bereits im Gegenzug bekamen die Dörpumer einen etwas fragwürdigen Handelfmeter zugesprochen, den Lars Peretzke verwandelte.

Die Gäste warfen noch einmal alles nach vorn, doch SIF brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.



Schleswig IF: Koch - Husfeld (62. Carstensen), Reimann, Jost Jacobsen, Jesse Jacobsen - Kolberg, Linhardt, M. Wegner, Püschel - Bernsee (80. Mohr), E. Wegner.

SV Dörpum: Sönksen - N. Möllgaard, J.-A. Petersen, Peretzke, Brühl (68. Iskender) - Volquardsen (78. Wolff), M. Petersen, Schmidt, H. Möllgaard - Koslowski (46.Johannsen), Precup. – Schiedsrichter: Jungheinrich (Schafstedt) – Zuschauer: 60 – Tore: 1:0 Püschel (36.), 2:0 Linhardt (87.), 2:1 Peretzke (88., Handelfmeter).