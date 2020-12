Lockdown um Lockdown : Veranstaltungen und Corona: Warum aufgeschoben nicht aufgehoben ist

Die Mut machende Devise in 2020: Wir verschieben es aufs nächste Jahr. Oder das übernächste?

von Jürgen Muhl

19. Dezember 2020, 17:18 Uhr

Flensburg/Rendsburg | Es sollte ein rauschendes Fest werden. Schon im letzten Sommer. Mit rund 150 Gästen in Rendsburgs erstem Haus am Platz. Im Ballsaal des frisch renovierten „Conventgarten“ direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Der 75-jährige Unternehmer aus der Heizungs- und Sanitärbranche wollte hier Hochzeit mit seiner etwas jüngeren Frau feiern.

Corona kam dazwischen. Das Fest wurde verschoben, auf den Sommer 2021. Und in diesen Tagen wieder abgesagt. Weil, so sagt der längst standesamtlich getraute und jung gebliebene Rendsburger, es nicht sicher sei, ob man im Juli des nächsten Jahres schon wieder ausgelassen feiern dürfe. Denn, wenn schon gefeiert werde, dann auch richtig. Mit Tanz und Zaubertricks. Und nicht mit Maske und Angst, sich doch noch infizieren zu können. Also wird die Feier auf den Sommer 2022 verlegt. Dann ist der Bräutigam immerhin schon 77, die Braut aber noch im allerbesten Heiratsalter. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Der Flensburger Unternehmer Harald Uhr, so nebenbei Macher des Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg, wurde im Sommer 70 Jahre alt. Zum runden Geburtstag war der Saal im Veranstaltungszentrum „C.ulturgut“ im Stadtteil Weiche gebucht. Abgesagt. Mit dem Hinweis auf Verlegung. Stand doch im November die Goldene Hochzeit des Ehepaares Uhr ins Haus.

„Dann feiern wir das zusammen, im November wird es ja wohl wieder gehen“, ließ Harald Uhr seine Gäste wissen. Es ging nichts im November. Es wird auch in den nächsten Monaten nichts gehen. Dies sind zwei von wohl Hunderten – wenn nicht gar noch mehr – privaten Festen im Lande, die abgesagt und verschoben worden sind. Bis wann, das weiß allerdings niemand so recht. Jetzt beginnt erst einmal die Zeit der emotionslosen Impf-Partys.

Bis die Haare in den Himmel wachsen

Teilweise bis kurz vor Mitternacht hatte ein Großteil der Friseursalons am Dienstag geöffnet. Haare schneiden – bis die Schere aus der Hand fällt. Auf Seiten der Friseure stand das Motto, „mitnehmen, was mitzunehmen ist“. Und von Seiten der Kunden, ob Damen oder Herren, kam die Bitte, doch so kurz wie möglich zu schneiden. Glaubt man doch nicht so recht an ein Ende des Lockdowns am anvisierten 10. Januar.

Die Haare wachsen bis in den Himmel, mögen kirchliche Vertreter hoffen, ohne es zu wissen. Andere haben ein ansehnliches Trinkgeld im Salon gelassen. In der Hoffnung auf einen Hausbesuch des Figaros oder der Frau Meisterin, sollte das Schreckens-Szenario auch im neuen Jahr länger anhalten. Aufschieben – was die Haarpracht angeht – funktioniert nur eine zeitlang. Und funktioniert nicht per Google-Meet und auch nicht über den Zoom-Kanal.

Virtueller Neujahrsempfang

Der Unternehmensverband Nord, der gewöhnlich in jedem Jahr Anfang Januar zum Neujahrsempfang ins noble Hamburger Hotel Atlantik einlädt, weicht erstmals auf die virtuelle Schiene aus, hält dabei aber an seine alljährlich auftretenden Gastredner fest. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher sprechen über die „Perspektiven 2021“. Die Einschaltquote wird hoch sein. Welche Perspektiven es wohl sein werden? Oder geht es um vorgezogene Impftermine für die Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung? Das wäre doch ein virtuelles Gastgeschenk der besonderen Art, was nicht versteuert werden müsste.

Jetzt weiß man, warum: Die erneute Verzögerung bis zur Freigabe des Rendsburger Kanaltunnels im April 2021 nach einer dann zehnjährigen Bauphase hat ihren guten Grund. Die Verantwortlichen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung wollen beim feierlichen Akt keine Masken tragen, wie aus gut informierter Quelle bekanntgeworden ist. Sie wollen beim Festakt zu erkennen sein, wollen ihr Gesicht zeigen. Um persönlich und nicht anonym Dank und Anerkennung für ein Jahrzehnt engagierter und strebsamer Arbeitsleistung entgegenzunehmen. Aus einst 25 Millionen Euro Baukosten sind fast 100 Millionen Euro geworden. Eine Meisterleistung: Immer wieder aufgeschoben, nicht aufgehoben.