Prozess : Vater Biedermann vor Gericht

Der Angeklagte spricht im Missbrauchsprozess mit wohl gewählten Worten und zeigt anscheinend kein Mitgefühl mit seinen Opfern

von Tobias Thieme

18. Oktober 2018, 12:30 Uhr

Elmshorn/Itzehoe | Im Saal 11 des Landgerichts Itzehoe herrscht um kurz vor 9 Uhr entspannte Ruhe. Ein Mann Ende 50, leicht gebräunt, sitzt neben seinem Anwalt, dort wo Drogendealer, Schläger oder Räuber für gewöhnlich auch Platz nehmen. Die beiden unterhalten sich und warten mit der Staatsanwältin und der Nebenklägerin auf die Richter, die pünktlich um 9 Uhr den Saal betreten. Jetzt wird klar: Dem Biedermann im dunkelblauem Sakko wird sexueller Missbrauch in mehr als 550 Fällen vorgeworfen. Der Angeklagte soll sich in der gemeinsamen Wohnung in Elmshorn an seiner Stieftochter und leiblichen Tochter über Jahre vergangen haben.

Nach Verlesung der Anklage durch die Staatsanwältin, möchte der 57-jährige Mann sich zur Sache äußern. Nicht durch seinen Anwalt. Nicht durch Verlesung eines Schriftstücks. Der Angeklagte will selber für sich sprechen. Frei und ohne Unterstützung. Auch zur Beantwortung von Fragen erklärt er sich bereit, aber erst nach seiner Aussage. Als er mit seinen Ausführungen beginnt, wird klar, hier spricht ein Mann, der weiß, wie man sich vor Gericht zu verhalten hat. Wie man mit Worten Bilder lebendig werden lässt. Denn er berichtet über das Kennenlernen seiner Frau, dem vermeintlichen Familienglück, gemeinsamen Kuschelzeiten im Ehebett. Dann wechselt er zu den Missbrauchstaten – auch hier mit ruhiger, fast stoischer und deutlicher Stimme. Manchmal entschuldigt er sich höflich, wenn er nach einem Wort sucht und eine kurze Pause entsteht. Und dann wird er präzise. Ja, er habe die beiden Mädchen im Teenageralter, vielleicht auch davor, wiederholt im Intimbereich berührt, eher beiläufig bei Massagen vor dem Einschlafen. Meist mit Hand oder Fingern. Einmal mit der Zunge. Und auch er sei von den Mädchen intim berührt worden. Das habe er aber nicht gewollt. Eher als unangenehm empfunden.

Ja, er wisse, dass dieses Verhalten nicht richtig sei und er sich dafür jetzt verantworten müsse. Er habe Schuld als Vater auf sich geladen. Aber dann kommen sie – die diffusen Erklärungsversuche. Er verstehe nicht, warum die erwachsenen Halbschwestern Anzeige erstattet hätten. Schließlich habe es in seiner Familie ein Klärungsgespräch gegeben und er habe längst 15 000 Euro an die Tochter und Stieftochter aus dem Verkaufserlös des gemeinsamen Hauses gezahlt. Dem gesamten Besitz, der ihm nach dem Verkauf geblieben sei. „Als eine Art Wiedergutmachung oder Geld für einen Neuanfang . . .“, es ist, als suche er nach Worten, die ihn gut dastehen lassen. Er sei ja kein Kinderschänder. Auch die Anwaltsrechnung der beiden jungen Frauen habe er beglichen.

Der 57-Jährige spricht vom sexuellen Erwachen der Mädchen, Kokettieren mit Nacktheit und Animation. Er sieht bei ihnen eine Art Mitschuld. Ihm ging es nie um seine Befriedigung, seine sexuelle Lust. Der streng religiöse Hintergrund seiner Frau und der älteren Stieftochter hätten Mitschuld an den experimentellen Handlungen der Mädchen. Der Ehemann, der Stieftochter sei verantwortlich für das Auseinanderbrechen der Familie und letztendlich die Anzeige bei der Polizei. Er wisse, dass er nun für sein Handeln zur Rechenschaft gezogen wird. „Ich habe als Vater eine Grenze überschritten, aber ich war nie gewalttätig. Ich war ein guter Vater.“ Zehn bis 15 Mal habe er sich an dem einen Mädchen vergangen, bei ihrer Schwester wisse er es nicht mehr.

Der Prozess ist auf insgesamt drei Verhandlungstage anberaumte. Das Urteil soll frühestens am 5. November verkündet werden. Es könnte sein, dass der Angeklagte dann blasser aussieht.